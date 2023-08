Beirat fordert mehr Unterstützung von Familien

Angesichts der hohen Inflation hat der Familienbeirat die Brandenburger Landesregierung aufgefordert, Familien wegen der hohen Lebenshaltungskosten besser zu unterstützen. So müssten die Beratungsangebote ausgebaut werden und die Landesregierung solle sich beim Bund für höhere Zahlungen in der Grundsicherung einsetzen, heißt es in den Handlungsempfehlungen, die der Beirat am Donnerstag gemeinsam mit Familienministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) vorstellte.