Eigene Geschwindigkeitsjagd gefilmt - Reihe von Straftaten

Berlin. Ein mutmaßlicher Raser, der in einem Fall seine eigene Geschwindigkeitsjagd gefilmt haben soll, steht wegen einer Reihe von Straftaten vor dem Berliner Landgericht. Mit Tempo 219 war der 49-Jährige laut Anklage auf der Bundesautobahn 11 unterwegs, als er mit seinem Mobiltelefon eine 58 Sekunden lange Videosequenz aufnahm und verschickte. Danach habe er auf 250 Kilometer pro Stunde beschleunigt - erlaubt seien in dem Bereich 120 Kilometer pro Stunde gewesen. Zudem werden dem Mann weitere Verkehrsdelikte und Drogenhandel zur Last gelegt. Zu Prozessbeginn am Donnerstag gestand der Angeklagte. Drogenkonsum sei sein Problem, erklärte er.

Der 49-Jährige sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen, als er im Juni 2022 bei rasantem Tempo auf der A11 im Landkreis Barnim eine Hand am Steuer gehalten und mit der anderen per Handykamera die Autobahn vor ihm und die Geschwindigkeitsanzeige gefilmt habe, so die Anklage. Während der Fahrt habe er das Video von seinem Handy einer Freundin geschickt, dann habe er das Fahrzeug weiter beschleunigt und zeitgleich mit der Frau Sprachnachrichten ausgetauscht.

Die Staatsanwaltschaft geht im Fall der angeklagten Raserei von einem illegalen Autorennen gegen sich selbst aus. Der Angeklagte habe aus eigensüchtigen Motiven eine möglichst hohe Geschwindigkeit erreichen wollen. Die Aufnahme der Fahrt habe die Polizei auf seinem Handy entdeckt, als wegen Verdachts auf Handel mit Kokain gegen ihn ermittelt worden sei, hieß es am Rande des Prozesses.

Der 49-Jährige erklärte über seinen Verteidiger, er habe durch den Verkauf von Drogen seinen eigenen Konsum finanzieren wollen. Eine Fahrerlaubnis habe er erst im Januar 2023 erworben. Er räume ein, „für kurze Zeit“ sehr schnell gefahren zu sein und dies gefilmt zu haben. Er sei davon ausgegangen, dass es eine Strecke ohne eine Geschwindigkeitsbegrenzung gewesen sei. Der Prozess gegen den seit Anfang März inhaftierten Mann wird am 14. September fortgesetzt.