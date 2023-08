Brand in Lagerhalle - Feuerwehr muss sich ins Innere kämpfen

Von außen ist der Brand in der Wolfener Straße in Marzahn mittlerweile gelöscht. Doch das eingestürzte Dach sorgt noch für Probleme.

Berlin. Für zahlreiche Bewohner in Berlins Osten startete der Donnerstagmorgen mit einem gehörigen Schreck. In Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Weißensee ploppten die Warn-Apps auf ihren Smartphones auf und informierten sie über eine bestehende Gefahr und ein Gebiet, das es für sie zu meiden gilt. „Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab“, hieß es.

Der Grund: In einer Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier an der Wolfener Straße in Marzahn ist in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Die Flammen waren in der Stadt weithin sichtbar, eine dunkle Rauchwolke türmte sich zeitweise bedrohlich über der Lagerhalle auf. Gegen zehn Uhr morgens konnte das Gebäude allerdings bereits von außen gelöscht und die Lage von der Berliner Feuerwehr wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Halle brannte auf 5000 Quadratmetern

„Unsere Wärmebildkamera zeigt aber, dass sich im Inneren der Halle, unter dem eingestürzten Dach, noch immer eine große Brandlast aus brennendem Papier und Maschinenteilen befindet“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Man wolle nun versuchen, langsam und vorsichtig an diese Brandlast heranzukommen und sich nach und nach ins Innere vorzukämpfen. „Die Brandbekämpfung wird daher mindestens noch den ganzen Tag andauern, vielleicht sogar bis morgen“, so der Sprecher. Erschwert werde das noch durch die schiere Größe der Lagerhalle.

Wie die Feuerwehr zuvor mitteilte, geriet die Halle auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern in Brand. Zeitweise waren bis zu 150 Einsatzkräfte vor Ort., um dem Inferno Herr zu werden. Die Feuerwehr bemühte sich nach eigener Aussage vor allem darum, die Nachbargebäude vor den Flammen zu schützen. Immerhin: Der Brandort befindet sich in einem Industriegebiet, Wohngebäude gibt es an der Wolfener Straße nur wenige. Die Bebauung ist zudem nicht so eng wie in vielen Innenstadtbereichen. Weder für Personen noch für Gebäude besteht derzeit noch eine Gefahr.

Die Brandursache wird noch ermittelt

Die Einsatzkräfte löschten die Lagerhalle zunächst lediglich von außen und versuchten, sie kontrolliert abbrennen zu lassen. Im Einsatz waren unter anderem zwei Fahrzeuge mit Drehleitern. In einem Helikopter wurde die Lage zudem stetig mit einer Wärmebildkamera beobachtet. „Wir werden im Verlauf des Tages immer wieder eine weitere Erkundung vornehmen“, kündigte Sprecher James Klein im RBB-Inforadio an.

Klein zufolge war der Brand lange nicht vollständig unter Kontrolle, die Situation aber von Anfang an übersichtlich. Der Rauch färbte sich zeitweilig weiß. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung gab es nicht. „Wenn die Fenster geschlossen gehalten werden, besteht hier keine direkte Gefahr“, sagte Klein. Warum das Feuer in der Lagerhalle ausbrach, war am Morgen noch unklar. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Immer wieder kommt es in Berlin dabei zu Bränden in Industriegebieten. Im August erst brannte die Lagerhalle einer Recyclingfirma für Holz- und Baustoffe in Heinersdorf im Bezirk Pankow. Im Juli fackelte eine Lagerhalle in Spandau ab, im Juni ein Papierlager in Neukölln. Alle drei Brände sorgten für eine riesige Rauchwolke, sichtbar über ganz Berlin.