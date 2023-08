Arbeitslosigkeit in Berlin erneut leicht gestiegen

In Berlin ist die Arbeitslosigkeit auch im August saisonbedingt leicht gestiegen. 195.702 Menschen waren im vergangenen Monat in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 6363 mehr als im Juli und 9149 mehr als im August des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag mit 9,4 Prozent 0,3 Punkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Ähnlich entwickelte sich die Arbeitslosigkeit in Brandenburg.