Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Brandenburg steigt erneut an

In der Lehrwerkstatt der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH bohrt ein Auszubildender ein Gewinde.

In Brandenburg waren im August saisonbedingt etwas mehr Menschen arbeitslos gemeldet. 80.868 Männer und Frauen suchten eine Arbeit, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Das waren 2542 Menschen mehr als im Juli und 3476 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,1 Prozent und damit um 0,2 Punkte höher als im Vorjahresmonat. Ähnlich entwickelte sich die Arbeitslosigkeit in Berlin.