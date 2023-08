Menschen in Staaken können wieder in ihre Wohnungen

Nach dem Gasaustritt in Berlin-Staaken können rund 300 Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Die bei Bauarbeiten am Brunsbütteler Damm beschädigte Hochdruckleitung sei repariert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochabend. Am Nachmittag hatte die Feuerwehr wegen des Gausautritts an der Leitung einen Umkreis von 100 Metern um die fragliche Stelle zum Gefahrenbereich erklärt. Etliche Wohngebäude und ein Supermarkt in dem Bereich wurden evakuiert. Nunmehr sei die Lage unter Kontrolle, es bestehe keine Gefahr mehr, so die Feuerwehr am Abend.