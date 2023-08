Brandenburg heizt vor allem mit Öl und Gas

«Fernwärme Rücklauf» steht auf den Rohren in einem Solarthermie-Kraftwerk.

Brandenburgs Energieminister Jörg Steinbach (SPD) hat den Kommunen eine möglichst frühe Weichenstellung für den Umstieg auf Öko-Wärme empfohlen. Der überwiegende Wärmemarkt im privaten Bereich basiere noch auf Gas und auf Öl, sagte Steinbach am Mittwoch in Potsdam. Bis zum Jahr 2045 sollen in Deutschland unter dem Strich jedoch insgesamt keine neuen schädlichen Treibhausgase wie Kohlendioxid produziert werden - das ist unter dem Stichwort Klimaneutralität bekannt.