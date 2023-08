Tote Frau liegt auf Straße in Kreuzberg nahe Görlitzer Park

Ein tote Frau ist nahe dem Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg auf der Straße gefunden worden. Sie lag in der Nacht zu Mittwoch tot in der Wiener Straße, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarztwagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie für tot erklärt wurde. Ein Zeuge sagte aus, die Frau habe sich davor im Görlitzer Park aufgehalten. Polizisten gingen der Sache nach, konnten zunächst aber keinen Zusammenhang herstellen. Die Todesursache wird noch ermittelt.