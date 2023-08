Julia Wulf: Brandanschlag auf Wohnmobil von Berliner TikTok-Star

Julia Wulf präsentiert in den sozialen Medien knappe Outfits und ihren Alltag. Nun ist ihr Wohnmobil abgebrannt. Was die Polizei sagt.

Die Berlinerin Julia Wulf nahm 2016 an Germany’s Next Topmodel teil. Heute ist sie Influencerin.

Berlin. Normalerweise drehen sich Julia Wulfs Beiträge auf den sozialen Plattformen TikTok und Instagram um neue Outfits, Alltagserlebnisse, Partys im Berghain und kulinarische Köstlichkeiten. Die 28-jährige Influencerin aus Berlin, die 2016 durch ihre Teilnahme an Heidi Klums Castingshow Germany’s Next Topmodel bekannt wurde, pflegt im Netz das Image eines nahezu sorgenfreien Lebens mit viel Spaß, Unbeschwertheit und vor allem Selbstliebe. Dafür verehren sie ihre Fans und Follower. 421.000 sind es auf Instagram, 376.000 auf TikTok.

Umso ungewöhnlicher ist das Thema, das Wulf seit einigen Tagen in ihren Videos auf der bei Jugendlichen besonders beliebten Plattform aus China umtreibt. Am Wochenende soll ihr erst kürzlich angeschafftes Wohnmobil einem Brandanschlag zum Opfer gefallen und komplett abgebrannt sein.

In kurzen Clips führt Wulf ihre Fans zur rauchenden Ruine des Gefährts in Prenzlauer Berg, teilt ihre Gefühle über den Vorfall mit ihnen und nimmt sie kleinteilig mit auf die Verarbeitung des Erlebnisses –sowohl emotional als auch im Behörden-Ping-Pong mit Polizei und Versicherung. Das allerdings ziemlich gefasst, wie es sich für eine Frau vor der Kamera auch zu gehören scheint.

Julia Wulf: Wohnmobil hat 10.000 Euro gekostet

„Ich komm gar nicht klar, ich check gerade gar nichts“, sagt die Influencerin etwa leicht schmunzelnd, als sie ihr abgebranntes „Wohni“, wie sie es nennt, entdeckt. Sie habe es vor einiger Zeit in der Nähe von anderen Wohnmobilen geparkt und einen Monat dort stehen lassen. Nun sei sie zufällig zum Einkaufen vorbei gekommen, nur um zu sehen, dass es „komplett abgefackelt“ sei. „Hä, what the fuck“, sagt Wulf und „krank“ - nur, um erstmal mit dem Einkaufen weiterzumachen.

Im nächsten Beitrag hat sich die Berliner Influencerin schon etwas von dem Schock erholt. Sie spricht ironisch von „einer kurzen Freundschaft“ zu ihrem Reisegefährt, und erinnert sich an den Kauf ihres „Wohnis“ als den „coolsten Tag meines Lebens“. Allerdings zeigt sie sich auch optimistisch, die 10.000 Euro Kaufpreis von der Versicherung wiederzubekommen - vielleicht sogar mehr, da sie einiges an dem Wohnmobil „gemacht“ habe.

Fans haben Angst, dass es Julia Wulf treffen sollte

Der Wert momentan sei jedenfalls leicht geschmälert, scherzt Wulf weiter. „Gleich Null“, lacht sie. Auf diesen Schreck müsse sie sich erstmal einen „Cookie“ gönnen. Wobei sie ihren Followern gleich erklärt, warum sie gar nicht so geschockt ist. „Ich bin emotional abgebrüht“, sagt Wulf. „Komm gut damit klar.“ Das Kapitel „Wohni“ sei für sie abgeschlossen.

Geschockter sind da allerdings einige ihrer Fans. „Was, wenn die wussten, dass er dir gehört und sogar dachten, du bist drin“, schreibt einer sinngemäß in den Kommentaren. Andere wiederum wundern sich über die offensichtliche Entspanntheit der Influencerin. „Ich würde heulen“, heißt es unter anderem. Ob es sich dabei wirklich um einen gezielten Brandanschlag auf Wulfs Wohnmobil handelt oder lediglich um „Zufalls-Vandalismus“: unklar.

Auf Anfrage bestätigt die Berliner Polizei den Vorfall zwar, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in der August-Lindemann-Straße in Prenzlauer Berg stattfand. Ob es sich bei Julia Wulf aber wirklich um die Besitzerin des Wohnmobils handelt, dürfe man aus Datenschutz-Gründen nicht sagen.

Zeugen wollen eine Person am Wohnmobil gesehen haben

„Ein Passant bemerkte gegen 2 Uhr nachts die Rauchentwicklung am Wohnmobil und alarmierte die Feuerwehr“, so ein Polizeisprecher. „Später griff das Feuer auch auf einen benachbarten Mietwagen über, bis die Feuerwehr beide Wagen löschen konnte.“

Ein Zeuge wolle zuvor eine Person gesehen haben, die „das Wohnmobil verlassen hat“ und aufgeregt geflüchtet sein soll. Ob es sich dabei um den Brandstifter oder die Brandstifterin handelt, wisse man noch nicht. Ein Brandkommissariat ermittle, man gehe von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Julia Wulfs Sache ist das scheinbar nicht mehr. Gerade versuche sie, alles mit der Versicherung zu regeln, wie sie sagt. Bevor es an die Entfernung der Wohnmobil-Ruine geht, wird im neusten Beitrag auf TikTok aber erst einmal ein Markt besucht und ein leckeres Gericht aus den frisch gekauften Zutaten zubereitet. Denn: „Dienstag ist Markttag“, sagt Wulf und lächelt in die Kamera. The show must go on!