Öffentlicher Dienst in Berlin: Finanzsenator will mit weniger Personal auskommen

Stefan Evers kündigt Personalentwicklungskonzept an. Stellen in Land und Bezirken sollen schneller besetzt werden, Gehälter steigen.

Berlin. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat seine Absicht bekräftigt, die Berliner Verwaltung künftig mit weniger Beschäftigten zu organisieren. Wie bereits kurz nach seinem Amtsantritt im Interview mit der Morgenpost angekündigt, geht Evers weiterhin nicht davon aus, die bisherige Mitarbeiter-Stärke von 130.000 halten zu können.

„Ich bleibe bei einer realistischen Einschätzung“, sagte Evers am Dienstag, nachdem der Senat sein Personalentwicklungsprogramm 2030 beschlossen hatte. Es würden nicht die gleiche Zahl von Stellen sein, so Evers. Schon jetzt ließen sich viele Arbeitsplätze nicht besetzten. Derzeit seien 7600 Stellen in Senatsressorts und Bezirken nicht besetzt, so der Senator. Anfang des Jahres waren es noch 7000.

40.000 Beschäftigte scheiden bis 2031 altersbedingt aus

Evers verwies auf die vielen altersbedingten Abgänge, die in den Kommenden Jahren bevorstehen. Ein Drittel der Beschäftigten, mehr als 40.000, würden bis 2031 in den Ruhestand gehen, hinzu kämen Abgänge in die freie Wirtschaft oder in Bundesbehörden. Evers rechnet mit 4000 ausscheidenden Mitarbeitern pro Jahr. Dagegen stünden nur 13.000 Abiturienten in Berlin insgesamt, umriss der Senator die Dimension der Aufgabe.

Um Gegenzusteuern, will der Senat schneller werden vor allem bei der Besetzung von Stellen. Ein Schnelleinstieg in den öffentlichen Dienst müsse möglich werden, sagte Evers. Bisher seien Verfahren von bis zu acht Monaten keine Seltenheit. Über diese Zeiträume gingen viele Bewerberinnen und Bewerber verloren. Um schneller zu werden, will Evers auch Beteiligungsverfahren straffen.

Senator will „Schnelleinstieg in den öffentlichen Dienst“ ermöglichen

Er sei optimistisch, dass es wenig Widerstände etwa der Personalvertretungen geben werde. „Großer Druck führt zu größeren Ergebnissen und der Druck war nie größer als jetzt“, sagte Evers mit Blick auf den Fachkräftemangel und die strake Konkurrenz um fähiges Personal. „Kein Beteiligter würde sich Reformvorschlägen verweigern.“ Vor allem gehe es auch darum, für Beschäftigte und Quereinsteiger auch unterschiedliche Erprobung und vorläufige Verwendung zu ermöglichen. Dafür werde er mit den Vertretern anderer Länder über eine Flexibilisierung des Tarifrechts sprechen.

Für Berlins Beamte soll es demnächst aber mehr Geld geben. Die Besoldung soll schrittweise auf das Niveau der Bundesbehörden ansteigen.