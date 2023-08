Angeklagter im Taximord-Prozess: „Töten ist eine gute Sache“

Berlin. Selten startete ein Prozess am Landgericht Berlin, bei dem es mehr um den abstrakten Begriff des Schicksals ging. Hätte der Angeklagte Hassem B. am 6. April diesen Jahres am Bahnhof Südkreuz ein anderes Taxi genommen, wäre er aus einem früheren Zug gestiegen oder hätte er einen anderen wehrlosen Menschen an seinem vorherigen Stopp für seinen Plan gefunden, dann würde der Taxifahrer Mustafa A. heute noch leben. Und eine andere Familie statt der seinen um ihren Angehörigen trauern.

Denn mehr als ein Zufallsopfer war der 49-jährige, zweifache Vater für den mutmaßlichen Täter an jenem verhängnisvollen Morgen nicht. „Ich hatte Hunger, ich wollte jemandem Geld wegnehmen, ihn töten“, gestand der 24-jährige schon wenige Tage nach seiner Festnahme. Ein Leben für immer ausgelöscht – für insgesamt 10 Euro Beute.

Angeklagter hat den brutalen Mord bereits mehrfach gestanden

Der Taximord von Grunewald erschütterte im April nicht nur Berlin. Noch am gleichen Tag war der Verdächtige B. in Flensburg gefasst worden. Allerdings nicht wegen des mutmaßlichen Mords an Mustafa A. am 6. April, sondern da zusätzlich ein europäischer Haftbefehl aus Belgien gegen ihn vorlag.

In Brüssel soll der 24-jährige Tunesier bereits am 4. April seine Freundin aus Eifersucht mit derselben Waffe wie auch Mustafa A. erstochen haben. Im Anschluss soll er nach Deutschland geflohen sein, um sich von hier aus weiter nach Dänemark und schließlich nach Oslo in Norwegen durchzuschlagen. Die Berliner Justiz kooperiert in dem Fall eng mit den belgischen Kollegen, im Nachbarland laufen parallel einige weitere Verfahren gegen den Angeklagten.

Nun steht B. erst einmal wegen Mord und Raub mit Todesfolge in der deutschen Hauptstadt vor Gericht. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft handelte er dabei besonders heimtückisch und hinterhältig, als er dem arglosen Taxifahrer von der Rückbank aus von hinten sein Klappmesser in den Hals rammte. Seine Verteidigerin erklärte zu Prozessbeginn, ihr Mandant wolle zunächst nicht aussagen. Er habe im Verfahren „bereits mehrfach gestanden“.

Angeklagter wählte abgelegenen Ort für Tat aus

Dass das der Wahrheit entspricht, beweist etwa die Videoaufnahme seiner Vernehmung vom 20. April, die am ersten Prozesstag im Gerichtssaal vorgespielt wurde. Eine Vernehmung, die Unbehagen nicht nur auf den Zuschauerreihen auslöste und die es wahrlich in sich hatte. Demnach sei der Angeklagte diesmal „vorbereitet“ in Berlin ausgestiegen, mit dem festen Ziel, einen Menschen zu töten und Geld zu erbeuten, um sich den Magen zu füllen.

Der Grund: Am vorherigen, längeren Zugstopp vor dem Bahnhof Südkreuz – höchstwahrscheinlich ist der Bahnhof Halle/Saale gemeint – habe er um 4 Uhr morgens keine hilflose Person im Dunkeln gefunden, die er hätte umbringen können. Im Zug selbst wiederum seien zu viele Menschen gewesen, die Wahrscheinlichkeit einer Enttarnung durch die Polizei daher zu hoch. Also stieg er in Berlin zu Mustafa A. ins Taxi, um sich ins Schlosshotel Grunewald fahren zu lassen. Den vermeidlich abgelegenen Ort habe er zuvor auf Google Maps für seine Tat ausgesucht.

10 Euro ausgegeben für Kaffee, Capri-Sonne und Chips

Eigentlich habe er die Kehle des Taxifahrers durchschneiden wollen, so Hassem B. in der Vernehmung, doch habe der sich gewehrt und zu fliehen versucht. Schließlich sei es seinem Opfer sogar gelungen, sich trotz der stark blutenden Halswunde aus dem Wagen zu kämpfen. Während Mustafa A. schwer verletzt auf dem Boden verblutete, ist der Angeklagte offenbar mit dem Bus und der S-Bahn und seinen zehn Euro Beute in der Tasche zurück zum Bahnhof Südkreuz gefahren und dort in einen Zug in Richtung Hamburg gestiegen.

Von dem erbeuteten Geld habe er sich zuvor, „einen Kaffee, Capri-Sonne und Chips“ gekauft. Das habe erst einmal für die Weiterfahrt gereicht, so B. Im Vernehmungsvideo macht der in Tunesien geborene B., der mit 13 Jahren zusammen mit Verwandten nach Europa einreiste und zuletzt als Geduldeter in Brüssel lebte, einen extrem kalten Eindruck. „Zu töten ist eine gute Sache“, sagte der 24-jährige B. in seiner Vernehmung.

Angeklagter: Lieber töten als um Geld zu betteln

Nein, Freude oder Spaß am Töten habe er zwar nicht empfunden, so B. weiter, aber „wenn man etwas haben will, dann muss man töten“. Diese Einstellung haber er, seit es „eng in seinem Leben“ geworden sei. Die Welt sei voller Mörder und so lange das so sei, werde er diesen Weg „bis zu seinem eigenen Tod gehen“, so der Angeklagte, der regelmäßig Haschisch konsumierte und sich offenbar im Drogenhändlermilieu bewegte.

Wenn er nicht inhaftiert wäre, würde er wahrscheinlich weiter töten, gab B. außerdem zu. Auf die Frage eines Polizisten, warum er die Anwesenden nicht um Geld fürs Essen gebeten habe, antwortete er nur: „Ich bin zu stolz, um nach Geld zu betteln.“

Die Frage nach der Schuldfähigkeit des Angeklagten steht aufgrund solcher Aussagen bereits zur Debatte. Der Vorsitzende Richter kündigte gleich zu Prozessbeginn an, dass für ihn auch die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt in Frage komme. Eine Gutachterin soll nun während des Verfahrens prüfen, ob eine psychische Erkrankung vorliegt. Auch die Verteidigung sieht Hinweise darauf, dass B. zur Tat nicht vollständig schuldfähig war. Er soll Stimmen gehört haben, hieß es.

Für die Hinterbliebenen von Mustafa A. wird das kein Trost sein. Sie treten im Prozess als Nebenkläger auf, das Video der Vernehmung ließ viele von ihnen fassungslos zurück. Auch unter seinen Kolleginnen und Kollegen herrscht nach wie vor Trauer. Die Berliner Taxi-Innung bittet auch weiterhin um Spenden, damit sein Sohn und seine Tochter studieren können. Für den Prozess sind fünf weitere Tage bis zum 29. September angesetzt.