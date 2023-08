Abgeordnetenhaus Berliner Linke will nicht lange auf Oppositionsbank sitzen

Die Berliner Linke will sich nicht lange mit der neuen Oppositionsrolle im Abgeordnetenhaus abfinden. „Wir wollen spätestens 2026 wieder Teil einer gestaltenden politischen Mehrheit werden“, sagte Fraktionschef Carsten Schatz am Dienstag auf einer Klausurtagung der Linke-Abgeordneten. „Ich bin der Überzeugung, dass es nach wie vor progressive Mehrheiten in dieser Stadt gibt, und wir müssen sie nutzbar machen“, fügte die Co-Fraktionsvorsitzende Anne Helm hinzu.