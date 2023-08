Deutlich weniger Kredite in Brandenburg vergeben

Unter anderem wegen gestiegener Zinsen ist das Interesse an Krediten bei den Brandenburger Sparkassen deutlich gesunken. Im ersten Halbjahr vergaben die elf Sparkassen in Brandenburg neue Kredite in Höhe von 1,1 Milliarden Euro - ein Minus von 36,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wie der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV) am Dienstag mitteilte, gingen 584 Millionen Euro an Privatpersonen und weitere 516 Millionen Euro an Unternehmen und Selbstständige. Der Geschäftsführende Präsident des OSV, Ludger Weskamp, rief die Politik auf, die Menschen zu ermutigen und ihnen Orientierung zu geben, anstatt sie zu verunsichern.