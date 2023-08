Bericht: Herthas Uremovic soll nach Kroatien wechseln

Abwehrspieler Filip Uremovic wird Hertha BSC einem Medienbericht zufolge in Richtung Kroatien verlassen. Der 26-Jährige soll bereits am Dienstag, wenige Tage vor Ende des Transferfensters am 1. September, seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten auflösen und in seine Heimat Kroatien wechseln, wie die „Bild“-Zeitung (Dienstag) berichtete.