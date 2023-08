Wetterumschwung in Berlin: Das sind die Aussichten

Potsdam. Nach der Sonne kommt der Regen: Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich in den nächsten Tagen auf eher trübes Wetter mit vielen Wolken und Regenschauern einstellen. Der Grund ist ein Tiefdruckgebiet. Dieses bestimmt den Wetterverlauf und sorgt für Regen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Menschen mit Regenschirmen laufen durch Berlin.

Foto: picture alliance/Jochen Eckel

Am Dienstag sollten die Berliner und Brandenburger also einen Regenschirm mitnehmen. Lediglich in der Prignitz bleibt es zeitweise niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen laut DWD am Dienstag zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es bewölkt mit örtlichen Regenschauern. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf bis zu 10 Grad.

Am Mittwoch bleibt es laut der Vorhersage bewölkt mit vereinzelten Schauern. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 22 Grad. Aufgrund des Tiefdruckgebietes werden bis zum meteorologischen Herbstfang am Freitag viel Niederschlag und Temperaturen um die 20 Grad erwartet.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Die Vorhersage im Detail

Blick auf die Victoria auf der Siegessääule vor der Kulisse von dunklen Regenwolken.

Foto: Soeren Stache/dpa

Mittwoch, den 30. August: Am Mittwoch wolkig bis stark bewölkt, in den örtlichen Landesteilen anfangs noch leichter Regen. Nachfolgend längere trockene Abschnitte, ab dem Nachmittag örtlich Schauer. Höchsttemperatur 20 bis 22 Grad. Schwacher Wind, vorwiegend aus Südwest bis West. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd bewölkt, lokal Schauer. Temperaturrückgang auf 12 bis 10 Grad. Schwachwindig.

Donnerstag, den 31. August: Am Donnerstag wechselnd bewölkt. Immer wieder Schauer, mit geringer Wahrscheinlichkeit Gewitter. Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad. Schwacher, im Tagesverlauf mäßiger und vorübergehend böiger Südwestwind. In der Nacht zum Freitag wolkig. Meist niederschlagsfrei, lokal einzelne Schauer. Tiefsttemperatur 13 bis 9 Grad. Schwacher Südwestwind.

Freitag, den 1. September: Am Freitag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, nur örtlich etwas Regen. Erwärmung auf 20 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Samstag wolkig, vorübergehend gering bewölkt. Meist niederschlagsfrei. Abkühlung auf 13 bis 9 Grad. Schwachwindig.