Taxifahrer in Berlin erstochen: 24-Jähriger vor Gericht

Berlin (dpa/bb). Weil er einen Taxifahrer erstochen haben soll, kommt ein 24-Jähriger ab Dienstag (9.00 Uhr) wegen Mordes vor das Berliner Landgericht. Der Angeklagte soll laut Ermittlungen am 6. April dieses Jahres in das Taxi eines 49-Jährigen gestiegen sein. Er habe sich nach Berlin-Wilmersdorf fahren lassen und den Taxifahrer dann mit einem Messer angegriffen, um an dessen Geld zu kommen. Letztlich soll er zehn Euro geraubt haben, wie die Staatsanwaltschaft bei der Anklageerhebung mitteilte. Der 49-Jährige starb in einem Krankenhaus.

Der in Tunesien geborene Angeklagte wurde noch am Tattag in Schleswig-Holstein gefasst. Gegen ihn lag Angaben zufolge ein europäischer Haftbefehl wegen eines Tötungsdelikts vor. In Belgien soll der 24-Jährige zwei Tage vor dem Angriff in Berlin eine Frau umgebracht haben. Danach sei er nach Deutschland geflohen. Für den Prozess sind bislang sechs Verhandlungstage bis zum 29. September vorgesehen.