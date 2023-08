Ehemaliger Nationalkeeper Hildebrand vor Triathlon-Premiere

Ex-Nationaltorwart Timo Hildebrand wagt sich an seine Triathlon-Premiere. Der 44 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi will beim Ironman 70.3 Erkner am 10. September antreten. „Es ist mein erster Triathlon und ich dachte mir „Warum nicht gleich über die Mitteldistanz““, sagte Hildebrand in einer Mitteilung von Ironman Germany am Montag.