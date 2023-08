Michael Tsokos: Frischer Wind dank Perspektivwechsel

Berlins bekanntester Gerichtsmediziner schlüpft in seinem neuesten Roman „Mit kalter Präzision“ erstmals in die Rolle einer Frau.

Berlin. Sabine Yao ist eine kleine, sehr zierliche Deutsch-Chinesin, die in ihrem Job als Gerichtsmedizinerin nicht nur Mördern auf der Spur ist, sondern auch ihren männlichen Kollegen die Stirn bietet. Auf den ersten Blick wirkt die 37-Jährige mit ihren pechschwarzen Haaren wie das ganze Gegenteil ihres Schöpfers Michael Tsokos. Auf die Frage, wie viel von ihm in Sabine Yao stecke, antwortet Berlins oberster Rechtsmediziner lachend: „Die Frage ist nicht, wie viel von mir in Sabine Yao steckt, sondern wie viel von meiner Frau in ihr steckt.“

Während der Arbeit an seinem neuen Thriller „Mit kalter Präzision“* habe er immer wieder Rat bei seiner Ehefrau gesucht, um seine Protagonistin Sabine Yao glaubwürdig denken und handeln zu lassen. Erstmals „ausgetestet“ hatte Tsokos die Figur bereits in seinen Kurzroman „Kaltes Land“ (2021, Droemer Knauer Verlag). Auch seine Lektorin habe ihm an der ein oder anderen Stelle Hinweise gegeben. Die Rechnung ist aufgegangen, denn als Leserin merkt man nicht, dass eigentlich ein Mann hinter der smarten Wissenschaftlerin steckt.

Rechtsmediziner Michael Tsokos schreibt seine Bücher basierend auf wahren Fällen.

Me-Too-Skandal in Tsokos' neuem Buch

Ein gutes Beispiel dafür ist, so könnte man es ausdrücken, ein Me-Too-Skandal innerhalb des Buches. Yao hat einen Verdächtigen im Blick – einen Mediziner, der sich Frauen gefügig macht und sie grausam erdrosselt. Als sie erfährt, dass dieser Mann mit hochrangigen Kontakten in High Society und Politik schon zu Ausbildungszeiten gedeckt und einfach nur entlassen wurde, ist sie die Einzige, die diese Spur weiterverfolgt. Ihr Chef Paul Herzfeld (bekannt aus Tsokos' Thriller-Reihe „Abgeschlagen“, „Abgefackelt“ und „Abgetrennt“) weist sie explizit an, der Sache nicht nachzugehen. Seine Gründe? Er will den Ruf des geschätzten Kollegen, der damals die Verantwortung trug, nicht unnötig schädigen. Schließlich habe der Verdächtige ein Alibi für die Tatzeit.

An dieser Stelle brodelt es in Sabine Yao. In der Leserin auch. Allzu oft begegnen einem solche Fälle im wahren Leben. Es sind zwar nicht unbedingt Serienmörder, wohl aber Serientäter, die über Jahre oder gar Jahrzehnte unter dem Mitwissen ihrer Kollegen und Vorgesetzten frei zum Schaden von Frauen agieren können. Erst kürzlich wurde der Fall eines Dozenten von der Humboldt-Universität bekannt, der Studentinnen sexuell belästigte.

Diversität im Berliner True Crime Thriller

Doch im Gegensatz zu vielen realen Geschichten hört die Fiktion von Tsokos nicht an einem entscheidenden Punkt auf, verläuft sich oder wird gar vergessen. Yao ermittelt mithilfe einer weiteren weiblichen Figur, Sara Wittstock, weiter. Wittstock ist IT-Forensikerin beim BKA, schläft nie und lebt in ihrem eigenen Rechenzentrum. Komplettiert wird das Team aus starken Frauen außerdem von der leitenden Ermittlerin Kriminalhauptkommissarin Monica Monti, die, wie der Name schon andeutet, italienische Wurzeln hat.

Es fällt auf: Der neue Tsokos kommt sehr divers daher. Dem 56-jährigen Wissenschaftler und Buchautoren ist – mithilfe seiner Frau – ein Perspektivwechsel gelungen, der neuen Wind in seine Bücher bringt. Ein bisschen von Michael Tsokos steckt natürlich trotzdem in der weiblichen Hauptfigur. Das rechtsmedizinische Fachwissen, das Streben nach Wahrheit und ein unermüdliches Arbeitsethos sind nur einige Merkmale, die die beiden vereinen.

An der ein oder anderen Stelle sind Yaos Gedanken ganz klar von der Haltung ihres Schöpfers geformt. So beschwert sie sich schon auf den ersten Seiten des Thrillers über den Berliner Verkehr: „Man könnte fast meinen, die Politiker des Berliner Senats wollten die Berliner mit diesen unzähligen Straßenbaustellen, auf denen man nie auch nur einen Menschen arbeiten sieht, mürbe machen, damit sie freiwillig aufs Rad oder die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen.“

Cover des Thrillers Mit kalter Präzision von Michael Tsokos.

Krimi mit Berlin-Charme

Fragt man ihn danach, gibt Tsokos zu Bedenken, dass die mobilen Bedürfnisse seines Berufsstandes überhaupt keinen Raum in der öffentlichen Debatte rund um Umweltschutz und ein autofreies Berlin einnehmen würden. Schließlich könne er kein Beweismaterial in der U-Bahn transportieren. „Autofahrer werden in Berlin drangsaliert. Früher gab es noch ein funktionierendes Straßennetz. Heute blockieren Wasserrohrbrüche, wie auf dem Kaiserdamm, monatelang die Straßen, weil niemand dafür zahlt und die Schäden nicht behoben werden.“

Seine Kritik an Berlin, aber auch seine Liebe für die Stadt, in der er seit 17 Jahren zu Hause ist, finden sich in Tsokos neuem True Crime-Thriller genauso wieder, wie in seinen vorherigen Romanen. „Was soll ich über München oder New York schreiben? Ich kenne mich da nicht aus. Deshalb würde ich dort auch kein Buch spielen lassen“, erklärt der Autor. Eingefleischte Tsokos-Fans können sich also auch dieses Mal wieder auf Berliner Tatorte und Nebenschauplätze von Marzahn über Moabit bis Nikolassee freuen.

