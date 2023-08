Herbst in Berlin: Ärzte warnen vor Medizin-Mangel in Erkältungswelle

Schon jetzt fehlen in vielen Praxen gängige Medikamente. Die Lage wird sich im Herbst in Berlin verschärfen, befürchten die Ärzte.

Was kommt auf Berlin zu? Ärzte warnen vor Medizin-Mangel in Erkältungswelle

Berlins Gesundheitswesen steht kurzfristig vor einem sich verschärfenden Mangel an Medikamenten, der besonders in der erwarteten Erkältungswelle im Herbst spürbar werden wird. Mittel- und langfristig droht zudem ein Fehlen von Praxen, nicht nur für Kinder und Jugendliche. Das haben Experten aus der Praxis am Montag bei einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses deutlich gemacht. Zudem gebe es nicht genügend Betten für die kleinen Patientinnen und Patienten.

In einer Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gaben nach den Worten des KV-Vorsitzenden Burkhard Ruppert 82 Prozent der niedergelassenen Ärzte an, ihre Patienten würden nicht alle benötigten Medikamente erhalten. Mangelware seien Antibiotika, gefolgt von Blutdruck-, Fieber- und Schmerzmitteln. Häufig genannt würden auch Asthmamedikamente und Augentropfen. Ruppert sprach von „dramatischen Zahlen“.

Die Mehrheit der Arztpraxen befürchtet Mangel an wichtiger Medizin im Herbst

Eine Mehrheit der Praxen befürchtet, ihre Patientinnen und Patienten in der bevorstehenden Erkältungswelle nicht ausreichend mit Medikamenten versorgen zu können. Viele Menschen fragten bereits jetzt nach Rezepten für Medizin, die sie absehbar benötigen könnten, um abgesichert zu sein.

Besonders gravierend ist nach wie vor die Lage in der Kinder- und Jugendmedizin. Arpad von Moers, Chefarzt der Pädiatrie in den DRK-Kliniken Westend, berichtete den Abgeordneten von einem anhaltenden Bettenmangel, auch weil Betten auf vielen Stationen wegen des Fehlens spezialisierter Pflegekräfte gesperrt seien. Gleichzeitig seien die Ausbildungskapazitäten für Spezial-Pflegekräfte zurückgefahren worden.

Kinderärzte haben Probleme, für schwere Fälle Betten in Krankenhäusern zu finden

Reinhard Bartetzky, Landesvorsitzender des Verbandes der Kinder und Jugendärzte, berichtete vom erheblichen Aufwand für die Praxen, Krankenhausbetten für die schweren Fälle zu suchen. 30 Prozent der Arbeitszeit gehe mittlerweile für bürokratische Aufgaben drauf, so der Kinderarzt. Die Experten setzen einige Hoffnung in ein zentrales, von der Charité organisiertes System der Bettenfindung, bei dem aber auch die Arztpraxen mitlesen müssten.

Generell warnten die Mediziner vor einem massiven Ärztemangel in der Stadt. Sehr viele Kinderärztinnen und -ärzte arbeiteten nur Teilzeit, viele scheuten den Sprung in die Selbstständigkeit. In den nächsten zehn Jahren würde die Hälfte der niedergelassenen Ärzte aus Altersgründen aufgeben, sagte Bartetzky. Gleichzeitig würden in Berlin nur noch halb so viele Mediziner ausgebildet wie zu Zeiten der deutschen Wiedervereinigung.