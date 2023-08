Tierversuche So viele Tiere werden in Berlin für die Forschung verwendet

Berlin. An Berliner Forschungseinrichtungen können 600.000 Versuchstiere gehalten werden, darunter auch Schafe, Rinder, Ziegen und Hunde. Die Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche kritisiert nicht nur die hohe Anzahl, sondern auch fehlende Transparenz und Kontrolle. „Es ist an der Zeit, die Forschung in Berlin weiter auf zukunftsweisende und vielversprechende Techniken zu lenken – weg von veralteten Tierexperimenten“, sagt Julia Radzwill, wissenschaftliche Referentin bei Ärzte gegen Tierversuche.

Zusammen mit dem Verein Tierversuchsgegner Berlin-Brandenburg hat die Vereinigung aktuelle Zahlen für Berlin zusammengetragen. „Besonders heraus sticht das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), das an drei Standorten eine Vielzahl verschiedener Tierarten in teils größerer Anzahl halten kann“, konstatieren die beiden Gegner von Tierversuchen.“ Darunter sind 90 Schafe, 80 Ziegen, 90 Rinder, 170 Schweine, 600 Hühner, 65 Puten, 100 Meerschweinchen und 50 Kopffüßer.“ Die meisten Versuchstiere werden von der Charité beantragt (239.000), gefolgt vom Max Delbrück Centrum (159.000) und den Max-Planck-Instituten (50.000)

Die meisten Tierversuche werden an Mäusen und Ratten vorgenommen

Insgesamt werden bei Tierversuchen in Berlin Mäuse und Ratten am häufigsten verwandt. Laut Statistik des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft waren es zuletzt 161.000 Mäuse und 17.000 Ratten. „Trotz eines leichten Rückgangs in den letzten Jahren, bleiben die Tierzahlen in Berlin damit weiterhin hoch“, kritisieren die Ärzte. Das passe nicht mit der Ankündigung zusammen, Berlin zur Hauptstadt für Ersatzmethoden zu machen.

Die Tierversuchsgegner kritisieren zudem, dass die Zulassung von Tierversuchen und die Kontrolle in Berlin nicht ausreichend funktionierten. So seien 1800 Fische, die im BfR gehalten werden, versehentlich aus der Liste gestrichen worden, da sie „unter anderer Haltungserlaubnis“ geführt werden. „Solche Fehler werfen Zweifel an der Genauigkeit der offiziellen Daten auf und erschüttern das Vertrauen in die Behörden“, sagte Radzwill.

Es ist unklar, an wie vielen Einrichtungen Tierversuche vorgenommen werden

„Trotz Nachfrage werden Unklarheiten nicht oder nur ausweichend beantwortet – warum zum Beispiel das Max-Delbrück-Centrum von 15.000 Hamstern in 2021 auf nur 15 Hamster in 2023 kommt, konnte auch nach vier Wochen nicht beantwortet werden.“

Auch über die Frage, an wie vielen Einrichtungen in Berlin Tierversuche stattfinden, besteht Unklarheit. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso) handelt es sich um 57 Einrichtungen, nach Zählung der Ärzte gegen Tierversuche sind es 155. „Die Liste beruht auf Einträgen in unserer Datenbank, Stellenangeboten für Tierexperimentatoren sowie Behördenangaben“, rechtfertigen die Ärzte ihre Zählung.

Das Lageso weist die Kritik zurück

Das Lageso, das in Berlin für die Zulassung und Kontrolle der Tierversuche zuständig ist, weist die Kritik zurück. „Das Lageso Berlin prüft alle Angaben genau und überzeugt sich in jedem Fall von der Richtigkeit der Angaben bei einem Vorab-Kontrolltermin vor Ort“, heißt es auf Anfrage.

„Die Erlaubnis wird erteilt, wenn sichergestellt ist, dass die Tiere mindestens den rechtlichen Vorgaben entsprechend ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht werden.“ Auch den Vorwurf der fehlenden Transparenz weist das Lageso zurück. „Die Aussage, dass weiterhin diverse ‘Ungereimtheiten’ bestünden, ist aus Sicht des Lageso Berlin nicht nachvollziehbar.“