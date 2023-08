Durch den Schlamm: Hindernislauf „Tough Mudder“ in Beelitz

Schlamm, Eiswasser und Elektroschocks: Zahlreiche Fans haben beim Hindernislauf „Tough Mudder“ (harter Schlamm) in Beelitz in Brandenburg mitgemacht. Am Samstag und Sonntag versuchten sie sich auf Laufstrecken von 5, 10 oder 15 Kilometern. Dabei mussten sie bis zu 30 Hindernisse überwinden, die speziell für die Zusammenarbeit im Team entwickelt wurden. Dazu zählt nicht nur das Robben im Schlamm, das Rutschen in ein Becken mit Eiswasser oder das Klettern über eine drei Meter hohe Holzwand: Auch eine „Elektroschocktherapie“ mit hängenden elektrisch geladenen Drähten erwartete die hartgesottenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.