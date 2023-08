Mein Sommer mit der Bahn - eine Odyssee auf Schienen

Berlin. Ich liebe Bahnfahren. Aber um mich im Urlaub wirklich zu erholen, hatte ich mir vorgenommen, die durch Deutschlandticket-Kunden übernutzten Zugstrecken in diesem Sommer zu meiden – kam aber doch nicht ganz umhin. Die Heimfahrt vom Flughafen BER war nicht das Ereignis, das mir als sonderlich kritisch erschien.

Eher schon schwante mir Böses, nach Horror-Berichten von Kollegen über dreistündiges Warten auf Gepäck am Airport. Doch nach der Landung an einem Sonntagabend lagen die Koffer auf dem Band, noch bevor wir aus dem Ankunftsbereich in die Halle traten. Jetzt einfach und entspannt mit dem letzten Flughafenexpress dieses Abends nach Hause in Richtung Pankow düsen – dachten wir uns. Und da stand der rote Doppelstockzug. Und da strömten aus irgendeinem Grund alle Passagiere mit schwerem Gepäck wieder heraus.

Der Bahn entkommt man nicht – auch wenn man es probiert

„Der fährt nicht. Strecke gesperrt“, rief ein Mann. Und wies auf den Nachbarbahnsteig, wo dafür kurz darauf eine Regionalbahn Richtung Alexanderplatz starten sollte. „Die fährt“, sagte ein Bahn-Schaffner aus dem gestrandeten FEX. Doch als wir mit etwa 100 anderen gepäckbeladenen Reisenden nach dem Bahnsteigwechsel an der Regionalbahn standen, stellte sich heraus: die fährt auch nicht.

Eigentlich logisch – weil die Regionalbahn die gleiche gesperrte Strecke nutzen muss, wie der abgesagte FEX. Doch auch hier wusste das Bahn-Personal Rat: Man müsse nun auf einen dritten Bahnsteig wechseln, wo gleich die S-Bahnlinie 9 zum Alexanderplatz aufbricht. Nachdem wir genervten Reisenden also ein zweites Mal die Koffer die Treppen hinauf und wieder hinab gewuchtet hatten, standen wir in der überfüllten S9 eingepfercht. Und die fuhr dann tatsächlich ab.

Nach zwei Minuten Fahrt muss dem Zugführer dann aufgefallen sein, dass er die gleiche gesperrte Strecke nutzen muss, wie der gestrandete FEX und die gestrandete Regionalbahn. „Wir brechen die Fahrt in Grünbergallee leider ab“, schallte es aus dem Lautsprecher. Die Aussichten, an der einsamen Station Grünbergallee Taxis für 100 Fahrgäste mit Koffern zu organisieren, schienen mir nicht sehr hoch. Niedriger als am BER, wo die S-Bahn besser vielleicht hätte stehen bleiben sollen. Der Abend hätte ein sehr unerfreuliches Ende nehmen können, wäre da nicht kurz vor Grünbergallee etwas geschehen, was bei Streckensperrungen manchmal eintritt: Sie wurde aufgehoben.

Überglücklich verkündete der Zugführer uns plötzlich die frohe Kunde. Der Weg zum Alex, er war frei. Und wir waren sehr dankbar, dass der S-Bahnführer als einziger der drei Menschen in den Triebwagen am BER gewagt hatte, die Fahrt wenigstens zu versuchen.

Immer wieder neu ausgependelter Pendelverkehr

Meine Familie wohnt in Greifswald an der Ostsee. Alle paar Monate fahre ich sie mit der Bahn von Berlin aus besuchen. Besonders im Sommer ist das eine Qual: Die Züge prall gefüllt mit Reisenden nach Usedom oder Rügen, die Sitzplätze besetzt, die Klimaanlagen funktionieren nicht, die Züge verspätet. Typische Bahn-Erfahrungen.

Auf der Strecke fährt normalerweise der RE3 nach Stralsund Hauptbahnhof beziehungsweise Jüterbog in die andere Richtung. Leider sind die Züge dort oft von Störungen betroffen. Beide Male, die ich in diesem Sommer dorthin unterwegs war, bestand Pendelverkehr. Von Berlin nach Pasewalk, von Pasewalk nach Anklam von Anklam nach Greifswald. Die Haltestellen zum Umsteigen sind nicht immer die selben, aber das Verfahren bleibt gleich.

Bei einer Fahrt kam noch dazu, dass auch die Strecke zwischen Bernau und Berlin gebaut wurde und ich auf der Rückfahrt von dort die S-Bahn nehmen musste. Während der Fahrt hatten meine Mitreisenden und ich sogar etwas Hoffnung: In der DB-Navigator-App stand zwar Bernau als Endhaltestelle, im Zug stand jedoch Berlin Hauptbahnhof. Für mich hätte das eine Stunde weniger Fahrtzeit bedeutet. Ein weiterer Fahrgast erzählte, er arbeite bei der Bahn und wisse, dass der Zug manchmal wirklich bis Hauptbahnhof weiter fahren könne. Die Schaltzentrale habe er mit seinem Handy nicht erreichen können – Funkloch. Am Ende hieß es leider in Bernau: „Endstation – bitte alle aussteigen“ und mit der längeren Fahrzeit leben.

105 Minuten warten auf den Toilettengang

Ich habe den Bahnsommer in vollen Zügen bei nur mäßig gefüllten Waggons genossen. Halle, Oybin, Frankfurt/Oder, Leer, Erfurt, Senftenberg, Bitterfeld, Calau, Fürstenberg, München und Kufstein sind die Ziele, die mir zuerst einfallen, wenn ich an mein Deutschland-Ticket denke. Auf all diesen Strecken hatte ich offenbar einen Schutzengel, wenn ich mich bei Freunden und Bekannten umhöre. Ich hatte immer einen Sitzplatz. Auch auf den Strecken an die Ostsee (Rügen, Greifswald, Rostock, Anklam) und zurück. Natürlich hatten die Züge mal Verspätung, aber immer nur ein paar Minuten, die sie oft wieder aufgeholt haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einmal einen Anschluss verpasst hätte.

Vielleicht wurde ich deshalb etwas leichtsinnig. In Magdeburg hatte ich mit dem einen oder anderen Sundowner-Bier meinen Blick auf die schnell fließende Elbe gerichtet und dabei die noch schneller tickende Uhr vergessen und bin dann nur knapp in den Zug in Richtung Berlin gesprungen. Für einen Besuch der Bahnhofstoilette hat die Zeit nicht mehr gereicht. Aber so ein Zug hat ja Toiletten. Sogar mehrere. Theoretisch. Ich laufe also durch den Zug und sehe die erste Toilette: Außer Betrieb. Die zweite Toilette – auch kaputt. Nach der dritten Toilette kommt mir eine junge Frau mit verkniffenem Gesicht entgegen. Mich befällt eine schlimme Vorahnung und ich frage sie: „Da hinten funktioniert auch keine Toilette?“ Sie nickt und wir kehren beide mit Tippelschritten in unsere jeweilige Richtung zurück. Die Fahrt von Magdeburg nach Berlin dauert 1.45 Stunden. Es wurden die längsten 105 Minuten meines Lebens.

Im Zweifelsfall ist man froh, wenn man eine Toilette hat. Auch wenn sie so aussieht wie diese in einem Zug auf Höhe von Uelzen.

Foto: Dirk Krampitz

Anfangs war es noch ein leichtes Kneifen, ich habe versucht mich abzulenken, aber der Harndrang machte sich selbst zum Thema Nummer eins in meinen Gedanken und auch in den SMS, die ich zur Ablenkung einem Freund schrieb. Der Freund erinnerte sich an eine ähnliche Lage. „Ich lag mal eine Stunde gekrümmt in der Bahn, weil ich musste und die Toiletten außer Betrieb waren.“ Für ihn steht heute fest: „Ich würde einfach in die Ecke pi….“ Dafür bin ich zu gut erzogen. Aber ich denke wirklich darüber nach, dass ich ja noch eine Getränkeflasche dabei habe. Aber wohin mit dem Getränk? Ich verwerfe den Gedanken, aber ich hätte eine Niere gegen eine Erwachsenenwindel getauscht. Ohne zu zögern.

Die Fahrt von Magdeburg war das erste Mal, dass ich die nicht betriebsbereite Toiletten in der Bahn als echtes Problem erlebt habe. Und seitdem achte ich verstärkt darauf. Dürfte ich der Bahn einen Ratschlag geben, so wäre es folgender: Steckt das Geld, das ihr in den Serien-Druck von „Toilette außer Betrieb“-Aufklebern steckt, lieber in deren Unterhalt. Und ändert das Piktogramm für die Spülung – ich wundere mich jedes Mal, warum man dort eine Tasse dampfenden Kaffee bestellen kann.

Warum kann man in der Bahntoilette eine Tasse mit dampfendem Kaffee bestellen? Achso, das ist die Spülung!

Foto: Dirk Krampitz

Aber nicht immer trifft die Bahn die Schuld. Neulich in Uelzen traf ich auf eine verwüstete Toilette mit abgerissener Brille. Passagiere können eine Plage sein. Dienstleister auch. Ein Zugchef begrüßte seine Fahrgäste auf dem Weg an die Ostsee kurz hinter Hauptbahnhof mit einer Erklärung, warum sein Zug aussieht wie der Tiergarten nach der Loveparade und alle Klos gesperrt sind. „Die externe Firma hat unseren Zug vergessen zu reinigen oder ausgelassen heute Nacht.“ Aber er habe zwei Sachen organisiert: „Meine charmante Kollegin hat eine Toilette freigegeben. Als Notlösung. Aber nur fürs kleine Geschäft. Wir haben kein Wasser mehr und sie können nicht spülen.“ Außerdem habe er mit der Netzleitzentrale einen Zugtausch in Wittenberge organisiert. Aber die Fahrgäste müssten sich beeilen. „Bitte benutzen Sie nicht die Fahrstühle, wir haben nicht viel Zeit.“ Auf dem Rückweg gab es übrigens auch keine nutzbaren Toiletten – diesmal ohne Begründung.

Wie meine Fahrt von Magdeburg nach Berlin ausgegangen ist? Ich habe mich zusammengerissen, bis ich S-Bahn-Gebiet erreicht habe. In Wannsee bin ich vorsichtig rausgetippelt. Das Gebüsch, das ich sah, es war schön wie noch keines je zuvor.