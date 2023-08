Zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Eine Radfahrerin und ein Radfahrer sind am Samstag bei Unfällen in Brandenburg schwer verletzt worden. In Frankfurt (Oder) habe eine 44 Jahre alte Autofahrerin beim Linksabbiegen eine 82-jährige Frau übersehen, die die Straße mit dem Rad auf einer Fußgängerfurt überquerte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Seniorin sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. In Zepernick soll ein 75 Jahre alter Autofahrer laut Polizei bei der Einfahrt auf ein Supermarktgelände einen 23-jährigen Radfahrer übersehen haben, der parallel fuhr. Das Auto stieß mit dem Rad zusammen. Der 23-Jährige kam schwerverletzt ins Krankenhaus.