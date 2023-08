Berlin: War es ein Brandanschlag? Dönerladen an der Uhlandstraße brennt aus

An der Uhlandstraße hat es in der vergangenen Nacht eine Explosion in einem Dönerladen gegeben. Zwei Personen wurden verletzt.

Berlin. Ein Dönerimbiss, der sich in einem Wohnhaus an der Uhlandstraße im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf befindet, ist in der Nacht zu Sonntag ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner und Passanten gegen 2.10 Uhr eine laute Explosion gehört. Eine Zeugin und ein Zeuge gaben der Polizei gegenüber an, dass sie nach der Explosion zwei Männer gesehen hätten, die aus Richtung des Imbisses gekommen und in Richtung Lietzenburger Straße davongelaufen seien.

Explosion in Dönerladen: Zwei verletzte Personen

Ein Polizist steht vor einem ausgebrannten Dönerimbiss in der Uhlandstraße.

Foto: Jörg Carstensen/dpa

Bei der Explosion und dem Brand wurden zwei Personen verletzt, hieß es von der Polizei. Eine Frau, die das Haus verlassen wollte, verletzte sich auf dem Weg ins Freie an einem Bein. Eine weitere Frau, bei der zunächst der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, konnte nach ärztlicher Inaugenscheinnahme ohne Behandlung vor Ort entlassen werden.

Durch die Explosion wurden geparkte Autos in der Nähe von geplittertem Glas beschädigt. Der Eingangsbereich eines Geschäfts, das sich neben dem Imbiss befindet, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bei der Polizei und Feuerwehr waren zu der Explosion und dem Brand mehrere Notrufe eingegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

Am Vormittag hatten einige Medien berichtet, der Laden gehöre zu der Kette "Babas Döner", die der Rapper Massiv betreibt. Dieser meldete sich daraufhin in einer Instagram-Story selbst zu Wort: "(...) Der Laden befindet sich seit 5 Monaten nicht in meiner Franchise-Kette und hat seit 5 Monaten ne Namensänderung." Auf Fotos vom Brandort ist zu sehen, dass auf einem Schild, das nicht dem Feuer zum Opfer gefallen ist, "Baba Döner" steht. Die genauen Eigentumsverhältnisse konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

