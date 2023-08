Mühe: Man sollte seine Partner nicht umerziehen wollen

Schauspielerin Anna Maria Mühe findet es falsch, wenn Menschen ihre Partner erziehen wollen. „Umerziehen ist einfach nicht unsere Aufgabe“, sagte die 38-jährige Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur. „Es funktioniert nicht, wenn man sagt, das und das stört mich, das werde ich an ihm oder an ihr ändern.“ Und das gelte nicht nur für Beziehungen zwischen erwachsenen Menschen.

„Man muss ja auch einsehen und verstehen, dass es kaum die Aufgabe einer Mutter ist, sein Kind umzuerziehen.“ Das merke sie an ihrer eigenen Tochter, die jetzt zehn Jahre alt sei. „Ich kann sie nicht umerziehen, weil sie einen eigenen Charakter hat. Sie ist jetzt genau so, wie sie als Baby war, nur dass sie jetzt sprechen und natürlich entsprechend denken kann.“

In ihrem neuen Film „Sophia, der Tod und ich“ spielt Mühe die engagierte Ex-Freundin von Reiner, einem zynischen, deprimierten jungen Mann, der sich selbst schon aufgegeben hat. Der Film kommt am 31. August in die Kinos.