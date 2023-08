Verkehrssenatorin Güterverkehr per S-Bahn durch Berlin: Schreiner begeistert

Verkehrssenatorin Manja Schreiner will das Berliner S-Bahn-Schienennetz für den Transport von Gütern testen lassen. Nun solle eine zweijährige Pilotphase starten, in der Logistikpartner für das Projekt gesucht werden, hieß es nach Angaben einer Sprecherin der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt am Samstag. Erst dann sei es denkbar, dass die erste Güter-S-Bahn dieser Art fahren kann. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet.