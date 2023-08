Polizeikontrolle: Mit Tempo 100 an Kita vorbeigerast

Mit fast 100 Kilometern pro Stunde statt den vorgeschriebenen 30 ist ein Autofahrer am Freitag vor einer Kita in Treptow-Köpenick von der Polizei gestoppt worden. In der Straße gilt zum Schutze der Kinder das Tempo 30, wie die Polizei am Samstag auf der Plattform X, früher Twitter, mitteilte. Der Autofahrer sei den Angaben zufolge noch in „Autobahnstimmung“ gewesen, hieß es.