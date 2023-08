Brände Feuer in ehemaliger Mühle in Doberlug-Kirchhain gelöscht

Die Feuerwehr hat einen Brand in einer ehemaligen Mühle in Doberlug-Kirchhain (Landkreis Elbe-Elster) mit einem Großaufgebot gelöscht. Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz am Samstag. Es seien 124 Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz gewesen. Warum die ehemalige Mühle in Kirchhain brannte, war zunächst unklar. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr am Freitag ausgebrochen und am frühen Samstagmorgen gelöscht. Der RBB hatte zuvor darüber berichtet.