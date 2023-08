Rückblick Was Sie während des Urlaubs in Berlin verpasst haben

Berlin. Na, im Urlaub gewesen? Öfter mal das Handy ausgeschaltet, um der allgemeinen Nachrichtenflut zu entgehen? Nicht alles mitgekriegt, was in der Hauptstadt in den vergangenen Wochen ab- und auch schiefgelaufen ist...? Berlin ist wieder da: Nach sechs Wochen Sommerferien beginnt am Montag wieder die Schule, die Hauptstadt kehrt zurück in den Arbeitsalltag. Jetzt ist es Zeit für einen Rückblick. Was haben Sie verpasst, was war Stadtgespräch? Die Morgenpost hat die wichtigsten Ereignisse der Ferienzeit (13. Juli bis 27. August) für Sie zusammengetragen.

Schwere Vorwürfe gegen Till Lindemann

Till Lindemann, Sänger der Rockgruppe "Rammstein", steht im Kreuzfeuer von Vorwürfen.

Foto: Nordfoto Tobias Rostlund / picture-alliance / dpa

15. Juli: Es wird brachial. An drei Tagen im Juli, am 15., 16. und 18., rauscht eine weltberühmte Rockband durch das Olympiastadion: Rammstein rockt und spaltet die Hauptstadt. Die Fans feiern die Musiker frenetisch, jeder Auftritt ist mit mehr als 60.000 Menschen ausverkauft. Aber vor dem Stadion protestieren auch rund 250 Menschen, die im Sprechchor fordern: „Keine Show für Täter!“

Die Konzerte der Berliner Band um den umstrittenen Sänger Till Lindemann (60) werden begleitet von Boykott-Aufrufen und zwei Online-Petitionen, die im Vorfeld rund 75.000 Unterschriften für eine Absage der Konzerte sammeln. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Lindemann seit Mitte Juni im Visier. Ermittelt wird von Amts wegen gegen ihn wegen „Tatvorwürfen aus dem Bereich der Sexualdelikte und der Abgabe von Betäubungsmitteln“. Der Sänger bestreitet die Vorwürfe. Die Rammstein-Auftritte sind Stadtgespräch. Auch die Politik redet mit. Eine schaumspritzende „Penis-Kanone“ wie in früheren Konzerten darf es in Berlin nicht geben. Auch keine Aftershowpartys, das verfügt Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Vorfeld der Konzerte: „In Berlin wird es in den Liegenschaften, die ich verantworte, keine Aftershowpartys der Band Rammstein geben. Es gilt die Ermittlungen abzuwarten, aber die Vorwürfe wiegen so schwer, dass Schutz und Sicherheit der Frauen hier absoluten Vorrang haben“, ließ die Senatorin wissen. Die Absage der Konzerte wollen die Initiativen „Keine Bühne für Rammstein“ und „Kein Rammstein in Berlin“ erreichen. Kultursenator Joe Chialo (CDU) sieht keine rechtliche Grundlage dafür, sagt er im Vorfeld: „Die Forderung ist emotional verständlich, rechtlich gibt es keinen Hebel.“

Till Lindemann selbst sagt wenig bis gar nichts, das Reden haben seine Anwälte übernommen. Aber: Der Sänger antwortet zumindest auf seine Art von der Bühne aus. Einige Textzeilen dichtet er um. So macht er etwa bei der Ballade „Ohne dich“ aus der Passage „Und die Vögel singen nicht mehr“ die Zeile „Und die Sänger vögeln nicht mehr“. Nach den Konzerten soll Lindemann nachts im Kreuzberger Fetisch-Club KitKat gefeiert haben.

Eine Stadt sucht eine Löwin

Wie sehr ähneln sich Umriss von Wildschwein und Löwin?

Foto: José Maria Gagàn/CyberTracker

20. Juli: Aus dem brandenburgischen Kleinmachnow kommt in der Nacht zum 20. Juli die Warnung vor einem frei laufenden Raubtier. Eine Löwin soll es sein – ein Amateur-Video legt diesen Verdacht jedenfalls nahe. Was folgt, ist ein Großaufgebot von mehreren Hundert Einsatzkräften. Die „Safari“ schafft es sogar in die Nachrichten ausländischer Medien.

Wo ist die Löwin? Etwa in Zehlendorf? Im Grunewald? Immer wieder erhält die Polizei Meldungen von Bürgern, die das Raubtier gesichtet haben wollen. Straßensperrungen werden eingerichtet, Hubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge, Jäger und Tierärzte sind im Einsatz. Ein Hundebesitzer im Berliner Süden sagt im Fernsehen besorgt: „Ich habe zwei Dackel, die sind das perfekte Löwenmahl, wir bleiben jetzt lieber mal zu Hause.“ Die Gerüchteküche brodelt: Gehört das „Clan-Kätzchen“ etwa einer arabischstämmigen Großfamilie? Nach rund 30-stündiger Löwenfahndung erweist sich die Suche am Berliner Stadtrand als falscher Alarm. Der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert, sagt: „Nach allem menschlichen Ermessen gehen wir davon aus, dass es keine Löwin ist.“ Kot- und Haarproben des gesuchten Tieres werden analysiert. Ergebnis: Es war ein Wildschwein. Die Kosten des kuriosen Einsatzes dürften bei mehr als 100.000 Euro liegen.

Politische Pride Parade

Berlins erster Queerbeauftragter, Alfonso Pantisano (r-l), Joe Chialo (CDU), Berliner Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, und Bärbel Bas (SPD), Präsidentin des Deutschen Bundestages, stehen bei der 45. Berlin Pride-Parade zum Christopher Street Day (CSD) auf einem Wagen zusammen.

Foto: Fabian Sommer / dpa

22. Juli: Bunt, laut und voll: In Berlin ziehen mehrere Hunderttausend Menschen bei der Pride-Parade zum Christopher Street Day durch die Innenstadt, viele in schrillen Outfits und Kostümen. Ein Meer von Regenbogenfahnen ist zu sehen. Aber der CSD ist nicht nur eine große Party, sondern eine politische Demonstration.

Teilnehmer gehen für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Transgendern, Inter- und Bisexuellen auf die Straße. Von der Leipziger Straße über Potsdamer Platz, Nollendorfplatz und Siegessäule bis zur Abschlusskundgebung vor dem überfüllten Platz am Brandenburger Tor sind 75 Trucks dabei und schätzungsweise eine halbe Million Besucher. Zur Eröffnung kommt auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner. Der CDU-Politiker wird mit einzelnen Buhrufen bedacht. Er wirbt aber für Toleranz und Respekt: „Berlin ist die Stadt der Vielfalt, Berlin ist zum Glück nicht grau, sondern bunt, und das feiern wir heute mit wichtigen politischen Forderungen“, sagt Wegner, der gebürtiger Berliner ist. Er warnt auch vor Diskriminierung queerer Menschen. Berlin werde „immer ein sicherer Hafen sein für Menschen, die in anderen Ländern angegriffen werden.“

Mit Kultursenator Joe Chialo (CDU), als langjähriger Musikmanager sehr partyerprobt, wagt Wegner schließlich noch ein Techno-Tänzchen auf dem Partytruck.

Krach Test am Kudamm

Am Kudamm wurde ein Lärmblitzer aufgestellt.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

31. Juli: Über dieses Messgerät wurde viel berichtet: Deutschlands erster Lärmblitzer, eine Leihgabe aus Paris, wurde vom Berliner Senat für acht Wochen – von Ende Mai bis Ende Juli – auf dem Kurfürstendamm aufgestellt. Die Konstruktion, auf Höhe der Gedächtniskirche verbaut, ist ein wissenschaftlicher Test und mit mehreren Mikrofonen und Kameras ausgestattet. Das Gerät erfasst Fahrzeuge, die den Lärmpegel-Schwellenwert von 82 Dezibel überschreiten. Ziel: Zu laute Fahrzeuge sollen identifiziert werden, um dadurch irgendwann einmal der städtischen Lärmbelästigung Herr werden zu können. Am 21. Juli legte die Verkehrssenatsverwaltung einen Zwischenbericht vor. Lauter als 82 Dezibel waren demnach vor allem Motorräder. 53 Prozent der erfassten Fahrzeuge waren Krafträder. Das lauteste Fahrzeug sei so laut gewesen wie 4000 vorbeifahrende Fahrzeuge seiner Bauart zusammen. Welches Fahrzeug so laut war, sagt der Zwischenbericht allerdings nicht.Geahndet wird Fahrzeugkrach bisher übrigens noch nicht: Der Lärmblitzer erfasst keine Halterdaten oder Gesichter. Die Technik ermittelt lediglich die Schallquelle. Die Ergebnisse sollen in den neuen Lärmaktionsplan für Berlin einfließen, der 2024 veröffentlicht wird.

Görli in den Schlagzeilen

Die Polizei kontrolliert am 22. August 2023 den Görlitzer Park in Berlin Kreuzberg. Der "Görli" gilt als Parkanlage, in der viel mit Drogen gehandelt wird. Foto

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

27. Juli: Kein Park wie jeder andere: Der Görlitzer Park in Kreuzberg gilt als gefährlichste Grünanlage der Hauptstadt. Besonders heiß diskutiert wird über den Park seit diesem Juli. Erst nachdem die Zeitung „B.Z.“ darüber berichtet, erfährt die Öffentlichkeit von einem Verbrechen, das sich schon Wochen zuvor zugetragen hat: eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung. Junge Männer haben demnach am 21. Juni eine 27-jährige Frau im Park vergewaltigt. Die Männer attackierten zuerst den gleichaltrigen Freund des Opfers und vergingen sich dann an der Frau. Dann raubten sie ihre Opfer aus.

Die Polizei reagiert mit einer Pressemitteilung und verteidigt sich: Die Behörde schreibt, dass durch „frühzeitige Berichterstattung“ das Opfer in seinem Aussageverhalten hätte beeinflusst werden können. Einer der Beschuldigten wird am 27. Juli festgenommen, ein weiterer am 31. Juli und einer am 3. August (alle 22 Jahre). Laut Medienberichten kommen sie aus Guinea, Somalia und Guinea-Bissau.

Der Problempark „Görli“ ist vor allem bekannt für offenen Drogenhandel. Menschen werden hier oft von Drogenverkäufern angesprochen. Einen deutschen Passhaben viele der Dealer nicht. Schon im ersten Halbjahr 2023 wurden 711 Strafanzeigen wegen Delikten mit Drogenhandel oder -konsum im Park registriert – und mehr als 300 Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylgesetz. Muss sich jetzt wirklich etwas an den „beschämenden Zuständen“ (Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh) ändern? Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der in Kreuzberg wohnt, meldet sich: Seine 17-jährige Tochter traue sich nicht in diesen Park. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik regt an, das Gelände einzuzäunen und den Zugang zeitlich zu beschränken.

Senatorin: Plagiatsverdacht

Manja Schreiner (CDU), Berliner Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, sieht sich mit Plagiatsvorwürfen bei ihrer Doktorarbeit konfrontiert.

Foto: Christophe Gateau / dpa

5. August: Überraschung in der politischen Sommerpause, und zwar eine böse für die Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner. (CDU). Am 5. August fragt die „Bild am Sonntag“: „Hat Berliner Senatorin bei Doktorarbeit abgeschrieben?“ und macht in dem Artikel Vorwürfe gegen die 45-Jährige öffentlich. Diese stammen unter anderem vom Portal „VroniPlag Wiki“. Demnach soll die Juristin Schreiner in ihrer Dissertation unsauber zitiert haben. Die Doktorarbeit zum Thema „Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht“, die Schreiner an der Universität Rostock schrieb, stammt aus dem Jahr 2007. Täuschung? Nach eigenen Angaben fanden die ehrenamtlichen Plagiatsjäger mehrere Dutzend Textstellen, die zu beanstanden seien.

Die Politikerin, seit April 2023 Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, ist unter Druck. Einen Tag nach der Meldung lässt sie mitteilen, ihre Arbeit überprüfen lassen zu wollen. Was rasch eingeleitet wird. „Manja Schreiner hat die Universität Rostock um schnellstmögliche Prüfung des Vorwurfs gebeten“, teilt die Hochschule am Tag darauf mit. „Die Zuständigkeit zur Überprüfung der Promotion obliegt der Juristischen Fakultät der Universität Rostock“, heißt es. Weitere Informationen sollen nach Abschluss der Untersuchung folgen. Ein Ergebnis ist laut Universität Rostock jedoch nicht vor Frühjahr 2024 zu erwarten.

Schreiners Doktortitel steht auf dem Spiel. Was das für ihre Karriere bedeutet, ist noch nicht absehbar. „VroniPlag“ brachte durch Recherchen in der Vergangenheit mehrere hochrangige Politiker um den Doktorgrad. Prominentes Berliner Beispiel ist Franziska Giffey (SPD), einst Bundesfamilienministerin und nach ihrem Rücktritt – ohne Doktortitel – Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Mittlerweile ist sie Wirtschaftssenatorin.

Zu Besuch bei Kanzlers

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, Mitte) steht beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung im Kanzlergarten des Bundeskanzleramts mit Bundespolizisten vor einem Hubschrauber.

Foto: Christoph Soeder / dpa

20. August: Tag der offenen Tür der Bundesregierung: Das Berliner Regierungsviertel ist trotz drückender Hitze voller Besucher, viele sind aus ganz Deutschland angereist. Die Gelegenheit ist ja auch günstig. Bürger dürfen an diesem Wochenende unter anderem das Bundeskanzleramt betreten, in das man sonst nicht so leicht hineinkommt, und sich dort in der Zentrale der deutschen Regierungspolitik ausgiebig umschauen. Es gibt zahlreiche Vorführungen und eine sehenswerte Ausstellung – und auch mit mehreren Bundesministern kann man bei Bürgerdialogen ins Gespräch kommen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich eine Stunde lang den Bürgerfragen auf der Bühne im Ehrenhof des Kanzleramtes. Der Tag der offenen Tür der Bundesregierung findet traditionell an einem Wochenende im August statt.

Brutales Tötungsdelikt

In einem Tempel in Heinersdorf fand die Trauerfeier der Thailändischen-Gemeinde für das Mordopfer statt.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

18. August: Die brutale Tötung einer Frau in Schöneberg löst weit über Berlin hinaus Bestürzung aus. Die Mordkommission ermittelt. Es ist die 61-jährige Gastronomin Siliya R., die in der Nacht vom 17. auf den 18. August mit schweren Verletzungen in einer Hofdurchfahrt an der Fuggerstraße gefunden wird. Jede Hilfe kommt zu spät. Todesursache sind laut Polizei Stiche in den Hals.

Ihr gewaltsamer Tod erschüttert auch die buddhistisch-thailändische Gemeinde, der die Restaurant-Inhaberin angehörte. Zur Trauerfeier des Wat-Thai-Kulturzentrums im Pankower Ortsteil Heinersdorf kommen am Abend des 21. August hunderte Menschen. Siliya R.s Lebensweg, vom Essensstand im Thaipark in Wilmersdorf zum eigenen Restaurant an der Kantstraße in Charlottenburg, steht auch für den Erfolg vieler Thai in Deutschland. Unter den Besuchern der Trauerzeremonie sind auch Vertreter der thailändischen Botschaft in Berlin. Der Täter soll noch flüchtig sein. Verdächtigt wird der Ex-Freund des Todesopfers.

Zum Schluss auch noch das

Am 12. August gab Schlagerstar Frank Zander sein letztes großes Konzert beim Schlager-Olymp im Strandbad Lübars.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

4. August: Nach Gewalt und Rangeleien wird das Neuköllner Columbiabad mehrfach geräumt. Auch in anderen Sommerbädern gibt es Gewalt und Massenschlägereien. Mitarbeiter beschweren sich in einem „Brandbrief“ über rüpelhaftes Verhalten von Badegästen in Neukölln. Das Bad bleibt in der ersten Ferienwoche mehrere Tage geschlossen. Seit Mitte Juli muss in Berlins Freibädern ein Lichtbildausweis vorgezeigt werden. Der Eingang des Columbiabades wird zudem seit 4. August videoüberwacht.12. August: Der Berliner Kultsänger Frank Zander beendet seine aktive Laufbahn als Musiker. Sein letztes Konzert gibt er am 12. August vor 10.000 Fans im Strandbad Lübars. „Ich schließe damit ab, wenn es am schönsten ist“, sagt der 81-Jährige. Seinen allerersten Auftritt als Solokünstler hatte Zander in der einstigen Disco Riverboat am Fehrbelliner Platz.

16. August: Der Bezirk Mitte beendet eine ungewohnt autofahrerfreundliche Situation. Am 16. August werden Parkautomaten in der Friedrichstraße aufgestellt – in der ehemaligen Fußgängerzone. Die Geräte waren für das umstrittene Verkehrsexperiment des rot-grün-roten Vorgängersenats entfernt worden. Nach dessen Ende parkte man zwischen Leipziger und Französischer Straße vorübergehend gratis.

Überfüllte Züge zur Ostsee

Ansturm am Hauptbahnhof auf den Regionalzug der Linie RE3 nach Stralsund.

Foto: Monika Skolimowska / dpa

Juli/August: Ganz unerwartet kann der allsommerliche Ansturm der Berliner auf die Regionalzüge ja nicht gekommen sein, das Sommer-Gedrängel gen Ostsee ist seit mehr als 100 Jahren legendär. Dazu kommt diesen Sommer das 49-Euro-Ticket. Dennoch gelingt es der Deutschen Bahn, das Chaos in diesen Ferien noch einmal zu steigern – durch liegengebliebene Züge, Chaos bei Zug-Anzeigen, Züge, die an Bahnhöfen nicht halten. Dazu kommen Baustellen, Sperrungen, Schienenersatzverkehr. Schon Mitte Juni bleibt ein RE2 in Köpenick auf freier Strecke liegen. Am 9. Juli kommt ein Regionalzug in der Nähe des S-Bahnhofs Birkenwerder (Oberhavel) auf der Strecke zum Stehen. Wegen eines technischen Defekts an der Oberleitung war die Stromversorgung unterbrochen, die Klimaanlage fällt aus. Mehrere Hundert Fahrgäste sitzen bei Hitze im Zug fest. Am 11. Juli bleibt erneut ein Zug der Linie RE5 auf der Strecke stehen, diesmal bei Schönfließ (Oberhavel). Weiteres Ärgernis: Immer wieder lässt die Bahn überfüllte Züge Richtung Ostsee am Bahnhof Gesundbrunnen ohne Halt durchfahren, „aus Sicherheitsgründen“, wie sie danach auf Anfrage mitteilt. Immerhin: Bis Ende September sollen Regio-Züge an Wochenenden zusätzliche Wagen erhalten – das teilte Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) gerade mit.

Hop-on-hop-off-Sommer

Am 5. August 2023 tobten Helli, Alisa und Lucia (von links) in einer Regenpfütze vor dem Brandenburger Tor.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Erst Hitze, dann Regen und Kälte, dann wieder schwülwarm: Mit dem Sommer 2023 kehren nicht nur wieder viele Touristen nach Berlin zurück, sondern auch das Hop-on-hop-of-Prinzip beim Wetter. Begonnen hat der Sommer mit Warnungen vor Brandgefahr und Trockenheit. Im Juli wird es kühl und nass. Während sich viele über das entgangene Badevergnügen im Sommerbad oder See ärgern, surfen andere, und zwar nicht nur Kinder, genüsslich durch Pfützen. In einigen Bahnhöfen spannen Fahrgäste Regenschirme auf, weil teilweise regelrechte Sturzbäche durchs Dach kommen. So etwa im S-Bahnhof Warschauer Straße, im Ostbahnhof, Hauptbahnhof, Bahnhof Zoo und in den U-Bahnhöfen Güntzel- und Spichernstraße. Dann wird es wieder heiß. Aktuell wird derzeit auch wieder vor Waldbränden gewarnt.