Fünf Menschen aus Brandenburg für neuen Bürgerrat ausgelost

Fünf Menschen aus Brandenburg sitzen im neuen Bürgerrat zum Thema Ernährung. Das 160-köpfige Gremium soll ab 29. September im Auftrag des Deutschen Bundestages darüber beraten, wie sich die Menschen in Deutschland gesünder und nachhaltiger ernähren können, teilte der Verein „Mehr Demokratie“ am Freitag in Köln mit. Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es, innerhalb von etwa fünf Monaten ein „Bürgergutachten“ mit Handlungsempfehlungen an den Bundestag zu erarbeiten. Das Gutachten wird dann im Plenum des Parlamentes und in den entsprechenden Ausschüssen behandelt, um über eine mögliche Umsetzung zu beraten.