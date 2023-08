Schulwege in Berlin: So will der ADAC die Sicherheit steigern

Einschulung in Berlin Schulwege: So will der ADAC die Sicherheit steigern

Berlin. Am Montag geht die Schule wieder los, am 2. September werden in Berlin die Grundschüler eingeschult und somit steigt auch die Sorge vor Schulwegunfällen. Und das nicht ohne Grund: Die Unfallkasse Berlin verzeichnete 1890 Schulwegunfälle in 2022.

Eine vom ADAC in Berlin und Brandenburg durchgeführte Studie zeigt, dass Berliner Eltern am meisten besorgt über Unachtsamkeit und das zu schnelle Fahren anderer Verkehrsteilnehmender (55 Prozent) sind. An zweiter Stelle folgt die Sorge vor Fremden mit bösen Absichten, die ihre Kinder ansprechen könnten (46 Prozent).

Grundsätzlich gelte, so Martin Koller vom ADAC, dass der Schulweg durch die Wahl der richtigen Strecke schon viel weniger gefährlich sei. Vor diesem Hintergrund macht der ADAC darauf aufmerksam, dass es fast immer sogenannte Schulwegpläne gebe, die als kartographische Darstellungen des Umfelds einer Schule, die sichere Querungsstellen, Gefahrenstellen und deren Bewältigung sowie günstige Wege vom Wohnort der Kinder zur Schule aufzeigen. Die ADAC-Studie hat ergeben, dass 54 Prozent der Eltern diese Pläne nicht kennen oder sogar nicht einmal von deren Existenz wissen.

Auch einfache Maßnahmen schaffen mehr Sicherheit

Aber auch so gibt es grundlegende Tipps, durch welche Eltern und auch andere Straßenverkehrsteilnehmende Schulwege sicherer gestalten können. „Es ist wichtig aus der Sicht der Kinder zu denken“, rät Koller. Deswegen sollten sich alle Erwachsene auf den Straßen als Vorbilder sehen. Übermäßige Handynutzung im Verkehr sei ein großes Problem bei Kindern aber auch unter Erwachsenen. Eltern können die Schulwege anfangs gemeinsam mit den Kindern bestreiten oder Laufgemeinschaften bilden.

Besonders hohe Zustimmung bei den Befragten erhielten der Einsatz von Schülerlotsen sowie Hol- und Bringzonen. Der ADAC rät deshalb dazu, gut beleuchtete „Elternhaltestellen“ einzurichten, wo nur Tempo 30 erlaubt und die weniger als 250 Meter vom Schulgebäude entfernt sind.