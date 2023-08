So schlimm steht es um Berliner Schultoiletten

Berlin. Viele werden es aus eigener Erfahrung kennen: Der Gang auf die Schultoilette ist nicht gerade angenehm. Manchen sind die Zustände auf den Lokus gar so zuwider, dass sie lieber warten, bis sie zu Hause sind. Zu diesen und weiteren Ergebnissen ist eine Studie der German Toilet Organization (GTO) und d3er Universität Bonn gekommen, die am Montagvormittag auf dem Campus Rütli vorgestellt wurde.

Großteil der Schüler meidet die Schultoilette

In 17 weiterführenden Schulen in 11 Berliner Bezirken wurden zwischen Februar und Juni 2022 insgesamt 949 Personen befragt. Die Ergebnisse sind erdrückend: In nur zwei Schulen habe es keinerlei Einschränkungen in den Toiletten gegeben. In den meisten Fällen stießen die Studienverantwortlichen auf sichtbare Zerstörung, Wasserflecken oder kaputte Türschlösser. Svenja Ksoll, eine der GTO-Studienleiterinnen, sprach in diesem Zusammenhang von Vandalismus, der sich von Verstopfung des Waschbeckens bis hin zur Brandstiftung erstrecke.

85 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler gaben an, die Schultoiletten für ihr großes Geschäft zu vermeiden, mehr als ein Viertel esse und trinke sogar weniger, um nicht auf das stille Örtchen gehen zu müssen. Überhaupt könne oftmals nicht von Stille die Rede sein, weil es aufgrund der baulichen Gegebenheiten kaum Privatsphäre gebe. Die Vermeidung des Toilettengangs könne sich schließlich gesundheitlich in Form von Bauchschmerzen und auf die Leistungsfähigkeit auswirken, wie bei der Vorstellung der Studie betont wurde.

Auch interessant: Flüchtlinge an Schulen: Berlins Willkommensklassen am Limit

Empfehlung: Partizipation, schnelles Beheben von Mängeln und zwei Tagesreinigungen

Aus ihren Ergebnissen ableitend hat die GTO verschiedene Empfehlungen für die Politik und Schulen entwickelt. So sollte die Schülerschaft miteinbezogen werden, wenn es darum geht, Mängel zu melden oder Toiletten zu gestalten. Außerdem sollten Mängel schnell behoben werden und das Auffüllen von Füllgütern wie Toilettenpapier oberste Priorität haben.

Zuletzt sei es auch wichtig, zweimal pro Tag die Toiletten zu reinigen – auch während des Tagesdienstes. Diesbezüglich machte jedoch Torsten Kühne, Berlins Staatssekretär für Schulbau und Schuldigitalisierung, darauf aufmerksam, dass bereits viel Geld für Schulreinigungen vorhanden sei. Er sei sogar positiv überrascht, dass das Ergebnis nicht schlechter ausgefallen ist.

Laut ihm spiele Geld bei der Sanierungsoffensive von Schulen grundsätzlich keine Rolle. Eher sei fehlendes Personal das Problem. Zum Jahresende plant der Senat ebenfalls eine Umfrage zu Schulreinigungen, jedoch flächendeckend. Die jetzige Studie sei dafür eine gute Grundlage.

Lesen Sie auch: Wie eine Berliner Schulleiterin gegen Lehrermangel kämpft