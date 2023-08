Tipps gegen Wespen: Experte verrät, wie man die Viecher von sich fern hält

Berlin. In Berlin gibt es zahlreiche Orte, die sich im Sommer hervorragend für ein Picknick eignen. Ausgerüstet mit verschiedenen Snacks und Getränken könnte es dort in der Sonne so schön sein – wenn da nicht diese lästigen Viecher wären: Wespen.

Dabei stören die gelb-schwarz gestreiften Insekten uns gar nicht dauerhaft, wie Berlins Wildtierexperte Derk Ehlert auf Anfrage dieser Redaktion erklärt. "In ihrer ersten großen Lebensphase, die bis Anfang oder Mitte August dauert, bauen Wespen ihr Volk auf. Deswegen treten sie gar nicht richtig in Erscheinung", so der Experte. In dieser Phase würden sie nämlich hauptsächlich Eiweiß brauchen und daher fast ausschließlich andere Insekten, wie zum Beispiel Mücken fressen. "In dieser Phase sind Wespen uns also sogar eher nützlich", erläutert Ehlert.

Mit diesem Trick lassen sich Wespen am besten vertrieben

Sobald das Volk Mitte, Ende August jedoch fertig entwickelt ist, gehe es laut des Experten für die Wespen dann darum, das neue Volk zu ernähren. "Dafür brauchen sie einen Treibstoff, also vor allem Kohlenhydrate und Süßstoffe, die wir auch gerne essen", erklärt Ehlert. In diesem Jahr gebe es sowohl in Berlin als auch deutschlandweit zwar weniger Wespen als in den vergangenen Jahren, aber wenn man draußen etwas isst, könne man daher trotzdem nie verhindern, dass die Viecher angeflogen kommen, da sie, so der Wildtierexperte, "extrem feine Geruchsorgane" haben.

Doch Ehlert verrät einen Trick, der besser funktioniere, als alles andere, um Wespen wieder zu vertreiben: "Man muss die Tiere mit etwas anderem ablenken, ihnen also in einigen Metern Entfernung eine Alternative bieten, die noch leckerer und süßer ist als das, was man selbst isst". Besonders gut geeignet seien dafür Weintrauben. "Die sind zum einen besonders süß und zum anderen sind die Wespen damit lange beschäftigt, da sie die erstmal abreißen müssen", so Ehlert.

Berlins Wildtierexperte erklärt, wieso man Wespen nicht wegpusten sollte

Abgesehen davon gebe es noch ein paar weitere Dinge, die es laut des Experten im Umgang mit Wespen zu beachten gilt: "Getränke sollte man auf jeden Fall abdecken und nicht direkt aus der Flasche trinken, bevor man nicht geprüft hat, ob da eine Wespe drin schwimmt. Außerdem ist es ratsam, das Essen so kurz wie möglich auf den Tisch zu legen, damit sich der Geruch, der die Wespen anzieht, nur so kurz wie möglich verbreiten kann".

Auf gar keinen Fall sollte man die Wespen hingegen "wegfegen, wegschlagen oder mit anderen hektischen Gesten" vertreiben, wie Berlins Wildtierexperte erklärt. Und auch wer plant, die Wespen wegzupusten, sollte sich das lieber zweimal überlegen. "Wir atmen Kohlendioxid aus und das ist für Insekten grundsätzlich ein Warnsignal. Das bedeutet für sie Gefahr, folglich werden sie also besonders aufmerksam", erläutert Ehlert.