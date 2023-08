Sommerserie Oranienburg, Blaubeeren pflücken (DAH Berliner Beerengärten, An den Eichen 1, 16515 Oranienburg), Oranienburger Schloss (Schloßplatz 1, 16515 Oranienburg), r Oranienburg und Umgebung Lehnitzsee, fotografiert am 16.08.2023 in Oranienburg. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services