Reinickendorf: Zehn Personen nach Hausbrand wohnungslos

In der Nacht auf Freitag brannte ein Wohnhaus in Reinickendorf vollständig nieder. Bewohner stehen jetzt ohne Dach über den Kopf da.

Berlin. Nach einem Wohnungsbrand in Reinickendorf in der Nacht zu Freitag, sind zehn Mieterinnen und Mieter wohnungslos. Sie wurden noch in der Nacht vom Bezirksamt in anderen Quartieren untergebracht. Kurz nach Mitternacht war das Feuer in dem viergeschossigen Wohn- und Geschäftshaus am Eichborndamm in einer Wohnung in der dritten Etage ausgebrochen. Augenzeugen sahen, wie die Flammen von dort aus dem Fenster schlugen und schnell auf das ausgebaute Dachgeschoss übergriffen.

Das nächtliche Feuer im Norden Berlins entwickelte sich für die Berliner Feuerwehr schnell zu einem Großeinsatz, der die Kräfte mehr als acht Stunden in Atem hielt. „Wir mussten Brand 10 ausrufen und waren mit insgesamt etwa 160 Kräften im Einsatz am Eichborndamm“, sagte Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke. „Vor Ort waren wir mit 18 Löschfahrzeugen und zwei Drehleiterfahrzeugen im Einsatz. Die Kollegen haben das gesamte Gebäude geräumt und zehn Menschen in Sicherheit gebracht.“ Unterstützt wurden die Feuerwehrleute von einigen Freiwilligen Feuerwehren, die ebenfalls alarmiert worden sind. Auch eine Drohne kam im Rahmen der Brandbekämpfung zum Einsatz.

Foto: Morris Pudwell

Mieter nach Wohnungsbrand in Ausweichquartieren

Wilke berichtet, dass das gesamte Haus gesperrt wurde und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamtes die Mieter in Ausweichquartieren untergebracht hat. Bis gegen 8.30 Uhr waren die Kräfte in und um das Haus im Einsatz, und auch im Laufe des Freitags werde man das Haus noch in regelmäßigen Abständen aufsuchen, um zu verhindern, dass sich mögliche Glutnester unter dem Dach erneut entzünden. Wann die Mieterinnen und Mieter in ihre Wohnungen dürfen um private Dinge zu holen, ist noch unklar.

Aufwendige Löscharbeiten unter dem Dach

„Die Löscharbeiten haben sich in der Nacht als sehr aufwendig erwiesen, da das Dach mit Teerpappe gedeckt ist“, erklärt Wilke. Es sei äußerst schwierig diese Pappe zu öffnen, um an das Feuer heranzukommen, so der Sprecher gegenüber der Berliner Morgenpost. Nur mit speziellen Sägen könne man das Dach öffnen und die Teerpappe entfernen. Das sein sehr zeit- und personalintensiv. Als zweite große Schwierigkeit nannte der Experte die Wärmedämmung unter dem Dach der ausgebauten Wohnung. „Dabei handelt es sich zwar um feuerdämmende Glas- beziehungsweise Steinwolle, aber bei dauerhaft hohen Temperaturen kann auch diese in Brand geraten“, erklärt Wilke. „Dort könnte es jetzt immer noch glühen und es könnte erneut ein Feuer ausbrechen. Daher werden wir den ganzen Tag über immer wieder kontrollieren.“