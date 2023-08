Lange Nacht der Museen 2023 in Berlin: Das sind die Highlights

Kultur in Berlin "Lange Nacht der Museen" in Berlin: Das sind die Highlights

Berlin. Die Lange Nacht der Museen in Berlin geht in die nächste Runde. Sie beginnt heute (26. August) um 18 Uhr und endet am Folgetag um 2 Uhr morgens. Die ganze Nacht lang kann man mit nur einem Ticket 75 Museen in der Stadt besuchen. Dieses Jahr lautet das Motto „Sounds of Berlin“. Passend dazu werden einige Museen neben den normalen Ausstellungen auch etwas zum Hören anbieten. Um bei dem Überangebot nicht den Kopf zu verlieren, stellen wir hier einige Highlights vor.

Deutsche Geschichte in Berlin

Für Geschichtsinteressierte bieten Berliner Museen einiges. Im Cold War Museum nahe dem U-Bahnhof Unter den Linden kann die Geschichte des 20. Jahrhunderts nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt werden. Im „Museum 4.0“ können Besucher die Geschichte unter anderem mit VR-Brillen, Animationen oder Zeitzeugenvideos erfahren.

Mit Virtual-Reality-Brillen wird "Der Sprung in die Freiheit" lebendig.

Foto: Cold War Museum Berlin/Boris Hars-Tschachotin

Über die gleiche Epoche kann man sich im DDR-Museum nahe dem Berliner Dom erkundigen. Anschaulich erzählt es die Geschichte des Realsozialismus in Deutschland, der Fokus liegt auf dem Alltag und das Leben in der DDR. Ausgestellt ist neben Lebensmitteln und Kleidung sogar eine ganze Wohnung zum betreten und anfassen aus dem ehemaligen Osten.

Das Stasi-Museum in der Normannenstraße in Lichtenberg.

Foto: Bildagentur-online/Schoening

Eine weniger nostalgische Seite der DDR zeigt die Ausstellung in der Stasi-Zentrale. Das Museum wurde kurz nach dem Ende der SED-Diktatur von Bürgerrechtsgruppen als „Gedenk- und Forschungsstelle zum DDR-Stalinismus“ gegründet. Im Hauptgebäude des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit lernt man viel über die Geschichte der Unterdrückung in der Sowjet-Zone. Besonders spannend ist die Ministeretage im Museum, denn die Räume des ehemaligen Ministers für Staatssicherheit Erich Mielke sind original erhalten geblieben.

Über eine ganz andere Zeit und ein ganz anderes Land erzählt das Samurai Museum in der Auguststraße. Nach Angaben des Museums beinhalte es eine der weltweit größten Privatsammlungen authentischer Samurai-Artefakte. Von Waffen und Rüstungen bis hin zu Kunstwerken kann man vieles über die spannende Epoche der japanischen Geschichte lernen.

Von Flugzeugen und Schiffen

Auch für Technikbegeisterte haben Berliner Museen etwas parat. Spannend ist etwa das Computer Spiele Museum an der Frankfurter Allee. In den kleineren Räumen wird die Geschichte der Videospiele erzählt: Von Pong, über Pac Man bis zur heutigen Zeit. Dabei kann man die Vergangenheit selbst erleben: An original Konsolen können insgesamt 46 Spieleklassiker der 80er, 90er oder 00er Jahre ausprobiert werden.

Die Schifffahrtsabteilung im Deutschen Technikmuseum.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Für jeden Technikfan ist auch das Deutsche Technikmuseum an der Möckernbrücke ein Muss. Die Ausstellung zeigt auf über 28.500 Quadratmetern alte Autos, Flugzeuge, Lokomotiven und vieles mehr. Auch zu Energie-, Raumfahrt- oder Fototechnik kann man einiges lernen.

Wer in Berlin häufig mit dem Nahverkehr unterwegs ist, den interessiert vielleicht das U-Bahn-Museum am Olympiastadion. Im Jahr 1931 erbauten Stellwerk am U-Bahnhof Olympiastadion, stellt das Museum Zeugnisse aus der über 100-jährigen Geschichte der Berliner U-Bahn vor. Zudem wird während der gesamten langen Nacht Livemusik in der Vorhalle des U-Bahnhofs gespielt.

Kunst in Alter und Neuer Nationalgalerie

Berlin hat natürlich auch künstlerische Ausstellungen im Angebot. Ein Anlaufpunkt sind die verschiedenen Standorte der Nationalgalerie in Berlin. In der Neuen Nationalgalerie am Potsdamer Platz lassen sich Gemälde und Skulpturen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts bewundern, die Alte Nationalgalerie in der Bodestraße zeigt Werke des 19. Jahrhunderts. Die Nationalgalerie der Gegenwart in der Invalidenstraße stellt Malereien, Skulpturen und Filme der 1960er Jahre bis heute aus.

"Die Granitschale im Berliner Lustgarten" von Johann Erdmann Hummel (1831) , zu bewundern in der Alten Nationalgalerie.

Foto: Jörg P. Anders / © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Jörg P. Anders

Wen eher Kunst aus Berlin interessiert, der kann sich die Berlinische Galerie anschauen. Das Gebäude in der Alten Jakob Straße wurde ursprünglich in den 1960er Jahren von West-Berlin als Lager für Fensterglas erbaut, um für den Fall einer erneuten Blockade vorbereitet zu sein. Heute werden in der Galerie Berliner Kunstwerke von 1870 bis heute ausgestellt.

Zwischen Kunst und Geschichte befindet sich das Museum der Dinge in Friedrichshain. In der ehemaligen Fabrik werden tausende industrielle Alltagsprodukte aus dem 20. und 21. Jahrhundert ausgestellt und zeigen dabei die typischen Designs verschiedener Jahrzehnte.

Per Shuttlebus durch Berlin

Wer sich bei der großen Auswahl nicht selbst entscheiden kann, nutzt einfach die vorgeschlagenen Routen für die Lange Nacht der Museen. Dafür stehen Shuttle-Busse bereit, die Besucher zu den jeweils nächsten Museen transportieren.

Die Route Kunst und Kultur startet bei der Galerie C/O Berlin im Amerika Haus am Bahnhof Zoo. Sie führt weiter über die Werkstatt Exilmuseum am Anhalter Bahnhof und endet am Schloss Charlottenburg. Auf der Route Technikgeschichte wird man in echten Oldtimerbussen vom Deutschen Technikmuseum, über die Wilhelm-Foerster-Sternwarte bis zum Energie-Museum gefahren. Die kurze Route Stasi-Geschichte fährt vom Stasimuseum bis zum ehemaligen Stasigefängnis, der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.