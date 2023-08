Unwetter in Anmarsch: Dieses Wetter ist in Berlin und Brandenburg zu erwarten

Nach den sommerlichen Temperaturen in Berlin soll es jetzt am Wochenende gewittern und abkühlen. Die Wettervorhersage im Überblick

Am Freitag und am Wochenende werden in Berlin und Brandenburg Unwetter erwartet.

Wetter in Berlin

Berlin/Potsdam.

Das Wetter schwenkt in Berlin am Freitag um: Ab dem Nachmittag werden schwere Gewitter erwartet

Tagsüber herrschen trotzdem weiterhin Temperaturen von bis zu 32 Grad. In der Nacht kühlt es jedoch ab.

Am Wochenende ist – vor allem in Brandenburg – mit anhaltendem Regen zu rechnen

Mit dem sommerlichen Wetter in Berlin könnte nun schon wieder Schluss sein: Unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern zieht auf Berlin und Brandenburg zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag ankündigte.

Der Tag startet zunächst zwar sonnig und trocken, doch im Verlauf des Nachmittags und Abends werden dichte Wolken erwartet, die Schauer und sogar schwere Gewitter mit sich bringen können. In einigen Regionen muss mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde gerechnet werden. Grund dafür ist nach Angaben des DWD der Einflussbereich eines Tiefs bei Großbritannien, das mit einer südwestlichen Strömung sehr warme und feuchte Luft nach Brandenburg und Berlin führt.

So wird das Wetter am Wochenende

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 27 bis 29 Grad im Norden Brandenburgs, um die 30 Grad in Berlin und ganze 32 Grad in Südbrandenburg. Die Nacht bricht wechselnd bis stark bewölkt herein, begleitet von weiteren Schauern und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen sinken auf angenehmere 17 bis 19 Grad.

Auch am Samstag geben die Wolken nur wenig nach, besonders im südlichen Brandenburg hält der Regen an. Lokal sind erneut Gewitter zu erwarten, begleitet von Starkregen und Windböen. Die Luftmasse wird laut DWD jedoch allmählich durch trockenere und kühlere Meeresluft von Nordwesten ersetzt. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 24 und 27 Grad.

In der Nacht zum Sonntag klart der Himmel leicht auf und es bleibt größtenteils trocken, lediglich im südlichen Brandenburg regnet es weiterhin. Die Temperaturen fallen auf kühlere Werte zwischen 11 und 15 Grad.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des DWD im Detail

Freitag, 25. August: Am Freitag ist es zunächst weitgehend trocken. Am Nachmittag und Abend dann teils stärker bewölkt und regional Schauer sowie örtliche Gewitter, eng begrenzt mit Starkregen und Hagel, und Sturmböen. Vor allem nordwestlich von Berlin vereinzelt unwetterartige Entwicklungen mit hefigem Starkregen, orkanartigen Böen (Bft 11) und lokal eng begrenzt Tornados nicht ausgeschlossen. Abseits der Schauer und Gewitter schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Höchsttemperatur 27 bis 29 Grad im Norden, um 30 Grad in Berlin und 30 bis 32 Grad im Süden.

Samstag, 26. August: Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt und regional Durchzug von Schauern, schwerpunktmäßig im Süden Brandenburgs. Vor allem dort auch örtliche Gewitter, teils mit Starkregen und Windböen (Bft 7). In der Prignitz am meisten Sonnenschein und weitgehend trocken. Höchsttemperatur 24 bis 27 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind, gelegentlich böig auffrischend.

In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt bis wolkig und niederschlagsfrei, nur im Süden Brandenburgs teils stärker bewölkt und lokal etwas Regen. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Schwachwindig.

Sonntag, 27. August: Am Sonntag wolkig, zeitweise heiter und zunächst verbreitet trocken. Am Nachmittag und Abend gebietsweise Regen. Höchsttemperatur 20 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

In der Nacht zum Montag wolkig bis gering bewölkt, anfangs noch einzelne Schauer, rasch nachlassend. Abkühlung auf 13 bis 10 Grad. Schwacher Wind aus Südwest.

Montag, 28. August: Am Montag wolkig mit längeren heiteren Abschnitten und die meiste Zeit trocken, vor allem im Süden Brandenburgs etwas Regen. Höchstwerte um 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West.

In der Nacht zum Dienstag wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise Regen, nördlich von Berlin mitunter niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 13 bis 10 Grad. Schwacher Südwestwind.

