Wetter in Berlin aktuell: Ist der Sommer jetzt vorbei?

Am vergangenen Wochenende wurde noch geschwitzt. Nun zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg von seiner wechselhaften Seite.

Das Wetter in Berlin ist heute wechselhaft, es bleibt aber warm

Vor allem in Brandenburg ist mit anhaltendem Regen zu rechnen

Spätestens ab Montag wird es dauerhaft und flächendeckend kühler

Berlin/Potsdam. Mit dem Sommer in Berlin ist vorerst Schluss: Wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern dominiert heute und in den kommenden Tagen in der Region, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nach der Vorhersage der Meteorologen wird es am Samstagmittag überwiegend stark bewölkt, es werden Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad erreicht. Gebietsweise kann es schauerartig regnen, auch Gewitter sind möglich. Lokal begrenzt kann es zu Starkregen (15 und 25 Liter/Quadratmeter) und Sturmböen (um 60 km/h) kommen.

Erst ab dem Nachmittag lockert die Bewölkung auf, nur im Südosten Brandenburgs bleibt es voraussichtlich den ganzen Tag bedeckt. In der Nacht zum Sonntag ist es gering bewölkt, nur im Süden Brandenburgs stärker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 10 Grad. Der Wind weht schwach.

Sturmböen im Süden Brandenburgs lassen Bäume umkippen

Bereits in der Nacht zum Samstag sorgten Sturmböen im Süden Brandenburgs für umgekippte Bäume. Die Feuerwehr habe wegen des starken Windes etwa 100 Einsätze seit Freitagabend gehabt, sagte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz. Menschen seien nicht verletzt worden, größere Schäden habe es nicht gegeben. Die Leitstellen in den übrigen Regionen berichteten nicht von größeren Einsätzen.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des DWD im Detail

Das Wetter in Berlin zeigt sich heute von seiner wechselhaften Seite.

Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Sonntag, den 27. August 2023: Am Sonntag von Süden und Südosten her Bewölkungsverdichtung, nachfolgend einsetzender, leichter bis mäßiger Regen. In Nordwestbrandenburg trocken bei teils diffusem Sonnenschein. Höchsttemperatur 21 bis 24 Grad. Schwacher Wind. In der Nacht zum Montag verbreitet stark bewölkt bis bedeckt und regional Regen, vor allem in Südostbrandenburg auch ergiebiger ausfallend. Abkühlung auf 14 bis 10 Grad. Schwacher Wind aus Südwest.

Montag, den 28. August 2023: Am Montag viele Wolken sowie zeit- und gebietsweise Regen, im Süden Brandenburgs lokal kräftiger ausfallend. Höchstwerte um 20 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Dienstag wolkig bis stark bewölkt und gebietsweise Regen, nördlich von Berlin mitunter niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 13 bis 10 Grad. Schwacher Südwestwind.

Dienstag, den 29. August 2023: Am Dienstag stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise Regen. Temperaturanstieg 19 bis 21 Grad. Schwacher Wind, meist aus nördlichen bis westlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch neben starker Bewölkung regional Auflockerungen, nur noch örtlich leichter Regen. Temperaturrückgang 13 bis 10 Grad. Schwacher Wind.

Die aktuelle Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.