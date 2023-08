Fünf Fakten zum Spiel 1. FC Union Berlin gegen Darmstadt 98

Am Samstag (15.30 Uhr/Sksy) steht für die Profis des 1. FC Union Berlin bei Darmstadt 98 das erste Meisterschafts-Auswärtsspiel der Saison an. Aufsteiger Darmstadt unterlag am ersten Spieltag bei Eintracht Frankfurt mit 0:1. Union startete daheim mit einem 4:1-Erfolg gegen Mainz 05.