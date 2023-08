Unions Fischer nach starkem Start: „Wir haben genug zu tun“

Den auf dem Papier perfekten Saisonstart möchte Union Berlins Trainer Urs Fischer nicht überbewerten. „Der Start verlief nicht schlecht, wenn es um reine Resultate geht“, sagte der Schweizer am Donnerstag vor dem Bundesliga-Spiel der Köpenicker bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Aber in beiden Spielen haben wir noch sehr viele Dinge gesehen, die nicht gut waren. Wir hatten zu viele Phasen im Spiel, wo wir passiv waren, wo wir zu unpräzise waren.“