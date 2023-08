Prozess um Angriff auf Club beginnt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Fünf Jahre nach einem Angriff auf Besucher im „Frosch“-Club in Frankfurt (Oder) beginnt im Oktober der Prozess gegen vier Angeklagte. Die Hauptverhandlung solle am 2. Oktober beginnen, teilte das Landgericht am Donnerstag auf Anfrage mit. Zunächst seien neun Termine vorgesehen - dabei sollten etwa 45 Zeugen befragt werden. Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ darüber berichtet.