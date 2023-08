Bezirksämter haben Millionenschulden bei Pflegeeinrichtungen

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur.

Die Berliner Bezirksämter schulden den Pflegeeinrichtungen nach Angaben eines Branchenverbandes Sozialhilfeleistungen in Millionenhöhe. Im Zuge einer Umfrage hätten 250 teilnehmende Pflegeeinrichtungen säumige Zahlungen der Bezirksämter in Höhe von zusammen 7,3 Millionen Euro gemeldet, erklärte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste am Donnerstag.