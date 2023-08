Berlin: Run auf deutsche Staatsangehörigkeit erwartet

Berlin. Das Landesamt für Einwanderung (LEA) erwartet nach den Reformplänen der Bundesregierung einen starken Anstieg der Anträge auf eine deutsche Staatsbürgerschaft. „Wir gehen davon aus, dass die Zahlen nach oben gehen werden“, sagte der Direktor des Landesamtes, Engelhard Mazanke, der Berliner Morgenpost. Das LEA übernimmt ab dem kommenden Jahr die Zuständigkeit für die Einbürgerungen von den Bezirken.

Vor allem von vielen türkischen Berlinerinnen und Berlinern, die schon lange in der Stadt leben oder sogar hier geboren sind, wird erwartet, dass sie einen Antrag stellen, da sie ihre bestehende Staatsbürgerschaft nicht mehr aufgeben müssen.

Die Bundesregierung hat eine Reform des Einbürgerungsrechts beschlossen

Die Bundesregierung plant, das Einbürgerungsrecht zu vereinfachen. Statt bislang nach acht Jahren, soll eine Einbürgerung jetzt schon nach fünf oder drei Jahren möglich sein – wenn die betreffenden Personen bereits gut integriert sind und ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Auch eine Doppel- oder Mehrfachstaatsangehörigkeit soll künftig möglich sein. Das ist bislang nicht der Fall.

Den Mehraufwand hofft das LEA durch mehrere Arbeitserleichterungen auffangen zu können. So arbeitet das Landesamt komplett digital, auch die Antragstellung ist digital möglich. Das Amt erhält zudem mehr Personal. Außerdem sollen die Verfahren vereinfacht werden. Wenn nicht mehr die Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit als Bedingung gestellt werde, müssten weniger Verwaltungsschritte durchgeführt werden. „Da schaffen wir mehr“, sagte Mazanke.

Künftig sollen 20.000 Anträge pro Jahr bearbeitet werden

Die Zentralisierung des Einbürgerungsrechts hatte noch die alte Koalition beschlossen. Im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU und SPD ist das Ziel festgelegt, die Zahl der Einbürgerungen auf 20.000 pro Jahr zu erhöhen. Aktuell werden pro Jahr rund 6500 bis 7500 Einbürgerungen vorgenommen. Im vergangenen Jahr ist sie auf 8100 Einbürgerungen angestiegen.

Das liegt vor allem an vielen Anträgen von syrischen Kriegsflüchtlingen, die 2014/2015 aufgenommen worden waren und jetzt die Wartezeit für einen möglichen Antrag hinter sich haben. Sie stellten 2022 die meisten Anträge auf die Erlangung einer deutschen Staatsangehörigkeit (1687), gefolgt von türkischen (794) und polnischen Staatsangehörigen (412).

Die Zentralisierung des Einbürgerungswesens ist aus Sicht des Senats notwendig, um die Bezirke zu entlasten. Im Durchschnitt warten Einbürgerungswillige in Berlin aktuell 2,4 Jahre auf die Staatsbürgerschaft. Weil die Zahl der Anträge von gut 9000 im Jahr 2010 auf 17.600 im Jahr 2022 gestiegen ist, hat sich ein beträchtlicher Berg unbearbeiteter Vorgänge aufgetürmt. Ende vergangenen Jahres waren fast 27.000 Anträge nicht abgearbeitet.

In den Bezirken wandern die Sachbearbeiter ab

Bis zum Ende dieses Jahres wird die Zahl noch deutlich steigen. Mit der geplanten Zentralisierung haben bereits viele Mitarbeiter in den Bezirksämtern die Einbürgerungsstellen verlassen und sich auf Stellen in anderen Abteilungen beworben. Viele Bezirke nehmen deshalb aktuell keine neuen Anträge auf Einbürgerung an.

Dass sich die Bearbeitungszeit für Anträge auf eine deutsche Staatsangehörigkeit künftig beschleunigt, ist deshalb zunächst nicht in Sicht. Die Verfahrenserleichterungen und der Personalaufwuchs werden durch den prognostizierten Anstieg der Antragszahlen aufgehoben. Das Landesamt für Einwanderung muss dann auch zunächst den Antragsstau aus den Bezirken abarbeiten.