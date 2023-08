61-Jähriger stirbt nach Raubüberfall in eigener Wohnung

Nach einem Raubüberfall in seiner Wohnung ist ein 61-jähriger Mann plötzlich zusammengebrochen und gestorben. Zeugen hatten am Mittwochabend in Rummelsburg in Berlin-Lichtenberg aus der Wohnung Hilferufe gehört, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar bemerkte kurz darauf zwei Männer, die die Wohnung verließen und zu S-Bahnhöfen flüchteten. Der 61-jährige Bewohner erzählte den alarmierten Polizisten, er sei von den Männern angegriffen und beraubt worden. Plötzlich ging es dem Mann schlechter. Die Polizisten mussten Wiederbelebungsmaßnahmen anwenden, die durch Sanitäter und eine Notärztin fortgesetzt wurden. Trotzdem starb der 61-Jährige in seiner Wohnung. Die Ermittlungen zu dem Raub und der Todesursache dauern an.