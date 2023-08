Wolken und hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad. Wetter im Detail.

Die Sonne geht am Abend am Boulevard Unter den Linden unter.

Wetter in Berlin: Wann es nach der Hitze wieder regnet

Berlin/Potsdam.

Am Donnerstag wird es heiß und wolkig

Das Wetter am Freitag startet mit schauerartigem Regen

Auch am Wochenende werden Regen und Gewitter in Berlin erwartet

In Berlin und Brandenburg wird es heiß und wolkig: Der Donnerstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst wechselnd bewölkt. Tagsüber lockert es zeitweise auf und es treten heitere Abschnitte auf. Es soll zwischen 27 und 31 Grad warm werden.

In der Nacht zum Freitag verdichten sich laut der Vorhersage die Wolken. Gebietsweise kommt es zu schauerartigem Regen, mit geringer Wahrscheinlichkeit werden laut DWD Gewitter erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 16 und 20 Grad. Am Freitag soll es wechselnd bis stark bewölkt werden. Zeitweise fallen Schauer, ab der zweiten Tageshälfte werden lokale kräftige Gewitter mit Starkregenpotenzial erwartet. Dabei seien Unwetter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 32 Grad, in Berlin um 30 Grad. Nachts sind weiter einige Wolken zu sehen, zeitweise gibt es Regen oder Gewitter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad.

So wird das Wetter am Wochenende in Berlin

Auch der Samstag wird verregnet. Die Temperaturen in Berlin steigen auf maximal 25 Grad Celsius an, während sie in der Nacht auf 17 Grad Celsius sinken.

Am Sonntag steigen die Temperaturen in Berlin maximal auf 23 Grad Celsius, in der Nacht wird mit 13 Grad Celsius die Tiefst­temperatur erreicht. Es ist wechselhaft.