Rhythmische Sportgymnastik: Varfolomeev zwei Mal WM-Gold

Die fünffache deutsche Meisterin Darja Varfolomeev hat die in sie gesetzten Hoffnungen zum Auftakt der Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik voll erfüllt. Die 16 Jahre alte Ausnahmeathletin des TSV Schmiden gewann am Mittwoch in Valencia gleich zwei Goldmedaillen. Sowohl in ihrer Übung mit dem Reifen, für die sie insgesamt 35,750 Punkte erhielt, als auch mit dem Ball (35,800) ließ sie der Konkurrenz keine Chance. Auf Platz fünf landete im Finale mit dem Reifen die Potsdamerin Margarita Kolosov (33,350). An diesem Donnerstag winken mit den Entscheidungen mit dem Band und den Keulen weitere Medaillen.

Varfolomeev gilt bei den bis 27. August stattfindenden 40. Weltmeisterschaften als Mitfavoritin. Im vorigen Jahr in Sofia hatte sie bereits den WM-Titel mit den Keulen gewonnen - es war das erste WM-Gold für den DTB seit 1975. Dazu gab es Silber mit dem Ball und Bronze mit dem Reifen sowie als wohl wertvollstes Resultat Silber im Mehrkampf. Denn der zweite Platz war gleichbedeutend mit einem Quotenstartplatz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Die Erfolgsserie setzte die Schülerin aus Fellbach in diesem Jahr in Baku mit dem Europameister-Titel mit dem Band fort.