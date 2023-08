Eröffnung der City-S-Bahn verzögert sich bis 2024

Eine S-Bahn steht mit geöffneten Türen an einem Bahnsteig.

Die Eröffnung der neuen Berliner S-Bahnverbindung zwischen Wedding und Hauptbahnhof verschiebt sich ins nächste Jahr. Das teilte ein Bahn-Sprecher auf Anfrage der „Berliner Zeitung“ am Mittwoch mit. Als Grund nannte er Engpässe bei der Materialverfügbarkeit. „Wie die gesamte Wirtschaft bekommt auch die Deutsche Bahn die aktuelle Materialknappheit aufgrund von Lieferschwierigkeiten zu spüren.“ Ein weiteres Problem sei fehlendes Personal: Während der Corona-Pandemie seien viele Mitarbeiter zwischenzeitlich ausgefallen, was zu Verzögerungen in der Planung geführt habe.