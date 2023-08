Stippvisite Mittelstand: Giffey zu Besuch bei Klimarettern

Klimaschutz im Fokus: Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch bei dem Sondermaschinenbauer Jonas & Redmann in Adlershof.

Berlin. Manchmal braucht es nicht viel, um nützlich zu sein, in Sachen Klimaschutz. Das scheint auch Franziska Giffey auf ihrer Sommertour am Mittwoch durch Berliner Unternehmen klar geworden zu sein. Das kleine Ding an der Wand in einem Büro des Friedrichstadtpalastes jedenfalls hat Berlins Wirtschaftssenatorin nachhaltig beeindruckt. Die SPD-Politikerin hört zu, fragt nach, nickt.

Giffey ist an diesem Tag gleich bei mehreren Berliner Unternehmen unterwegs, um sich anzuschauen, welche Lösungen es gibt, klimaschädliche Treibhausgase einzusparen – und wie die Firmen das an ihren Standorten selbst umsetzen.

Wie schlaue Technik aus Berlin hilft, Gebäude klimaschonender zu machen

Das Gerät an der Wand wurde vom Neuköllner Unternehmen Kieback&Peter in dem Revuetheater angebracht. Nicht nur eines, sondern gleich 190 Stück davon. Mit der Technik lässt sich drahtlos die Temperatur in den Räumen regulieren. Ein gesonderter Anschluss – auch für Strom – ist nicht nötig. Für die Verbindung zu dem Heizungsthermostat sorgt Funk, für die Energie kleine Solarpaneele. „Das ist wie beim Taschenrechner“, jauchzt Giffey.

Lesen Sie auch: Franziska Giffeys Forderung für Solar-Ausbau: „Da muss jetzt richtig Tempo rein“

Kieback&Peter-Mitarbeiter Philipp Menzel erklärt die Vorzüge der Technik, die auch lernen würde. Komme jemand stets um 9 Uhr ins Büro, sei der Raum warm. Vorher würde entsprechend Energie gespart. Das System, in Masse verbaut, rechnet sich. Der Friedrichstadtpalast wird für weitere CO2-und Energiesparmaßnahmen über die nächsten Jahren insgesamt gut 30 Millionen Euro ausgegeben haben. Neben einer größeren Wärmepumpe will man auch ein Solardach und einen Dachgarten bauen. Eine Lüftungsanlage hatte man bereits während der Corona-Pause installieren lassen.

Giffey hält Volksentscheid zur Klimaneutralität Berlins schon im Jahr 2030 mittlerweile für „absurd“

Bei all dem stand Kieback&Peter beratend zur Seite. Die Firma kümmert sich nicht nur darum, Gebäude digital und intelligent zu machen, sondern sie auch in Sachen CO2-Verbrauch zu optimieren. Das jedenfalls sei der große Hebel, sagt Kieback&Peter-Chef Christoph Ritzkat. „In der EU kommt 36 Prozent des CO2-Ausstoßes von Gebäuden“, erklärt er. Mit Blick auf die Schadstoffbilanz des Theaters lohnen sich die Maßnahmen. Hier geht man davon aus, gut 25 Prozent des zuvor ausgestoßenen CO2 einsparen zu können. Beeindruckend findet Giffey, die das auch für eine gute Möglichkeit hält, den Berlin-Bestand an Verwaltungsgebäuden fit für die Klimawende zu machen.

Guido Hermann, Verwaltungsdirektor des Friedrichstadt-Palasts, und Franziska Giffey auf dem Dach des Gebäudes zwischen Trägern für die neue Solaranlage.

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Giffey lernt an diesem Tag viel. Die Wirtschaftssenatorin sieht, was Unternehmen bereits tun, um Treibhausgase einzusparen und Energieerzeugung in die eigene Hand zu nehmen. Und sie sieht auch, was nicht möglich ist. Die Debatte um Klimaneutralität bis 2030 halte sie mittlerweile für „absurd“, sagt sie irgendwann. „Wenn man sieht, was das für ein Aufwand hier im Friedrichstadtpalast ist, weiß man, dass das einfach Zeit braucht.“

IBB: Klimaneutralität Berlins wird wohl 50 Milliarden Euro kosten

Giffeys SPD hat sich im jetzigen Senat lediglich die Klimaneutralität Berlins bis 2045 zum Ziel gesetzt. Helfen soll dabei unter anderem ein fünf Milliarden Euro schweres Klimaschutz-Sondervermögen. Giffey will mit dem Geld Hebelwirkung erzeugen. Das heißt, gezahlte Summen sollen Privatleute oder Unternehmen ermutigen, ebenfalls mit zu investieren. Die Investitionsbank geht davon aus, dass rund 50 Milliarden Euro nötig wären, um die Hauptstadt tatsächlich klimaneutral aufzustellen.

Auch interessant: Berlin macht fünf Milliarden Euro Schulden für Klimaschutz

Zwei weitere Firmen, die Giffey am Mittwoch auf ihrer Sommertour besucht, sind auf dem Weg, aber dabei noch nicht am Ziel angelangt. Geyer Umformtechnik in Marienfelde zum Beispiel produziert vergleichsweise energieintensiv. In der gut 10.000 Quadratmeter großen Hallen sorgen vor allem Maschinen für die Produkte. Geyer zählt zu den größten Blechverarbeitern in der Gegend. Aus dem Material baut man neben Kleinteilen auch Geldautomaten, Serverkästen oder Desinfektionsgeräte.

Was Unternehmen tun, um CO2 einzusparen

Chef Christian Wolff zählt vor Giffey die Maßnahmen auf, die seine Firma schon mit Blick auf Nachhaltigkeit getroffen hat. Unter anderem Regenwassermanagement zählt dazu, aber auch E-Autos, Ladesäulen und ein großes Solardach. Ein Drittel des Stroms, den Geyer benötigt, erzeugt man so selbst. Jetzt will Wolff noch eine weitere Solaranlage bauen – an der Fassade seiner Fabrikhalle. Doch das Stellen des Antrags auf Fördergeld dafür sei „grausam“ gewesen. Giffey nimmt an der Stelle auch wahr, dass es noch Verbesserungsbedarf gibt.

Franziska Giffey am Mittwoch bei dem Unternehmen Geyer Umformtechnik. Christian Wolff, Geschäftsführer und Gesellschafter von Geyer Umformtechnik, zeigte Giffey auch, welche Energiesparmaßnahmen er in seinem Unternehmen schon getroffen hat.

Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Geyer jedenfalls ist es bislang gelungen, 550 Tonnen CO2 einzusparen. Derzeit stößt man noch gut 200 Tonnen aus. Dafür kauft der Chef sogenannte CO2-Zertifikate für jährlich 30.000 Euro – und ist so zumindest rein rechnerisch klimaneutral unterwegs. Was es kosten würden, tatsächliche Klimaneutralität am Standort zu erreichen? Geyer muss kurz überlegen und sagt dann: „Dann müssten wir wohl noch mal zehn Millionen Euro investieren.“ Derzeit erwirtschaftet Geyer 13 Millionen Euro Jahresumsatz und beschäftigt 95 Mitarbeiter.

Adlershofer Mittelständler ist wichtiger Lieferant für die Solarindustrie

Auch der Sondermaschinenbauer Jonas & Redmann aus Adlershof hat seine CO2-Bilanz in den vergangenen Jahren verbessert. Das liegt vor allem daran, dass der kleine Mittelständler 2020 ein gänzlich neues Gebäude bezogen hat. Jonas & Redmann konzipiert und baut Anlagen, die anderen Firmen helfen, ihre Produkte herzustellen. Die großen Produktionslinien, die zum Teil dafür nötig sind, werden vor Ort in Adlershof entwickelt, aufgebaut und getestet und erst dann zum Kunden gebracht. Giffey sieht unter anderem eine sechs Millionen Euro schwere Fertigungsstraße für Dialysatoren – einem Medizinprodukt. Mehrere Zehntausend Komponenten sind Teil der Technik. Anderthalb Jahre Bauzeit vergehen, bis alles läuft.

Zu den größten Kunden des Unternehmens zählt derzeit die Solarindustrie. In den USA etwa soll Jonas & Redmann ein neues Solarwerk komplett mit Fertigungslinien ausstatten. 60 Millionen Euro schwer ist das Auftragsvolumen, das in den nächsten zwei Jahren abgearbeitet werden soll. Giffey ist beeindruckt von der Erfolgsgeschichte. Gründer und Eigentümer Stefan Jonas und Lutz Redmann hatten 1989 einst in einer kleinen Remise angefangen, beschäftigen jetzt 500 Mitarbeiter. Solar soll übrigens auch noch auf das eigene Werksdach in Adlershof. Perspektivisch will man so die Hälfte des benötigten Stroms selbst erzeugen. Ein „Riesen-Energiefresser“ sei die eigene Fertigung aber ohnehin nicht, sagen Jonas und Redmann unisono.