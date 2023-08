Im neuen Schuljahr lernen in Berlin mehr Schüler als je zuvor. An den allgemeinbildenden Schulen stieg die Zahl um rund 6500 auf 395.110. Hinzu kommen 80.180 Berufsschüler, rund 1100 mehr als vor einem Jahr. Das teilte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zum neuen Schuljahr mit, das in der kommenden Woche beginnt.

Bildung Rekordzahl an Schülern an Berliner Schulen

Der Zuwachs ist nicht zuletzt auf die Zuwanderung ukrainischer Kriegsflüchtlinge zurückzuführen. Nach Angaben der Senatorin lernen mittlerweile rund 7500 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an Berliner Schulen, darunter etwa 7000 an allgemeinbildenden Schulen. Insgesamt werden 11 175 geflüchtete Schüler in 914 sogenannten Willkommensklassen unterrichtet - das ist ein Plus von gut sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr.