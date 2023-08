Nationalspielerin Brunckhorst wird Managerin bei Alba

Basketball-Nationalspielerin Svenja Brunckhorst wird Managerin bei Bundesligist Alba Berlin. Die 31 Jahre alte Kapitänin des DBB-Teams wird sich um den Mädchen- und Frauenbasketball in allen Alters- und Leistungsstufen kümmern und dabei die strukturelle wie organisatorische Leitung übernehmen, wie Alba am Mittwoch mitteilte. Brunckhorst werde für den Deutschen Basketball Bund in der kommenden Saison weiter im 3x3- und im 5x5-Bereich spielen. Parallel dazu soll sie in ihre neue Aufgabe bei Alba hineinwachsen und ab der Saison 2024/25 in Vollzeit für den Club tätig werden.